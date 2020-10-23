Son dakika haber! Beyşehir Gölü'ndeki adada izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Son dakika haberlerine göre Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göldeki Kıstıfan Adası'nda izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alan 3 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göldeki Kıstıfan Adası'nda izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alan 3 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir Gölü'ndeki Kıstıfan Adası'nda kaçak kazı yapanların bulunduğu aracın, ilçe merkezine doğru seyir halinde olduğu duyumunun alınması üzerine harekete geçti. Ekipler, Beyşehir- Isparta kara yolunun 4. kilometresinde 42 BEB 82 plakalı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 el dedektörü ve kulaklığı, 3 kazma, 3 inşaat eldiveni, kalem piller, elektrik bandı, para benzeri 56 obje, 4 yüzük ve 65 metal cisim ele geçirildi. Gözaltına alınan R.Y, Y.Y. ve A.G. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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