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Son dakika gündem: BEYŞEHİR GÖLÜ'NÜN SUYU, 150 METRE ÇEKİLDİ - Son Dakika

Son dakika gündem: BEYŞEHİR GÖLÜ'NÜN SUYU, 150 METRE ÇEKİLDİ

31.08.2021 10:03
Son dakika gündem: BEYŞEHİR GÖLÜ'NÜN SUYU, 150 METRE ÇEKİLDİ, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre KONYA ve Isparta topraklarındaki Beyşehir Gölü'nde su, kıyıdan yaklaşık 150 metre çekildi.

KONYA ve Isparta topraklarındaki Beyşehir Gölü'nde su, kıyıdan yaklaşık 150 metre çekildi. Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, "Beyşehir Gölü'ne ciddi bir kaynak sağlanmadığı sürece ve eğer bu yıl da ciddi bir kışımız olmazsa, Beyşehir gölünü herkes yok saysın. Göl önceden can çekişiyordu, şu anda ölme derecesine geldi" dedi.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olarak bilinen 656 kilometrekare yüzölçüme sahip Beyşehir

Gölü, Çarşamba Çayı ile Konya Ovası'nın sulanmasına katkı sağladığı gibi 466 balıkçının da geçim kapısı oluyor. Ancak iklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle göldeki su, kıyıdan yaklaştık 150 metre çekildi. Su çekildiği için de balıkçılığın yapılması güçleşiyor. Aşırı kuraklık nedeniyle balıkçıların çoğunun göle açılıp, avlanamadığını belirten Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, şunları söyledi

"Aşırı kuraklıktan ve suların çekilmesinden dolayı 400'ün üzerinde balıkçımız, göle avlanmaya gidemiyor. Şu an 60 teknemiz gölde zor şartlarda çalışıyorlar. Suların çekilmesinden dolayı aşırı da otlanma meydana geldi ve balıkçılarımız ağ atacak yer bulamıyor. Beyşehir Gölünde su seviyesi 1122.40 kotuna geldikten sonra Çarşamba Çayı'na tarımsal sulama için su verilmemeye başlandı. Ancak Şarkikaraağaç bölgesinde 3 tane pompa ve 2 tane de Beyşehir bölgesinde Kıreli Sulama Projesi var. Bunlar aşırı bir şekilde, hoyratça ve vahşi sulama dediğimiz sistemle sulama yapıyorlar. Ayrıca burada bizi etkileyen konulardan bir tanesi Devlet Su İşleri, Beyşehir Gölü'nü besleyen kaynakların önüne baraj ve gölet yaptılar. Bunlar zaten su tutmuyor ve gelen suyu da engelliyorlar."

BEYŞEHİR GÖLÜ CAN ÇEKİŞİYORDU, ŞU ANDA ÖLME DERECESİNE GELDİ

Hasan Kurt, tedbirler alınmazsa Beyşehir Gölü'nün önümüzdeki yıllarda tamamen kuruyabileceğine dikkat çekerek, "Ciddi bir kaynak sağlanmadığı sürece ve eğer bu yıl da ciddi bir kışımız olmazsa, Beyşehir Gölü'nü herkes yok saysın. Göl önceden can çekişiyordu, şu anda ölme derecesine geldi. Eğer Beyşehir Gölü'nü istiyorsak, uzman ekipler gelip gölde, geniş kapsamlı inceleme yapıp acil eylem planı yapılması lazım. Eğer istemiyorsak, kendi haline bırakırız, birkaç yıl sonra da artık' Burada bir Beyşehir Gölü vardı' diye anlatırız. Geçtiğimiz yıldan bugüne kadar aynı bu zamanlarda bizim su seviyelerini görürsünüz. 2 metrenin altında aşırı su çekilmesi oldu. Kıyıdan da 150 metre çekildi, diyebilirim. Eğer bu kuraklık bu şekilde devam ederse, seneye balıkçılarımızın hiçbiri göle çıkamaz" diye konuştu.

'GÖLÜN BU HALİNİ GÖRDÜKÇE ÜZÜLÜYORUZ'

Bölge halkından Hasan Kaser ise, çocukluk yıllarındaki gölün durumu ile şu an kuraklık halini gördükçe üzüldüğünü belirtti. Kaser, "55 yaşındayım. Gölün bu halini gördükçe üzülüyorum. Yaş itibarıyla hatırladığım kadarıyla 50 yıldır gölü bu şekilde görmedim. Böyle bir durum yoktu ve balık durumu da aynı şekilde, daha önce de 8 -10 çeşit balık varken, şu anda balık da yok. Gölün bu durumu bizleri gerçekten çok üzüyor. Bunda kuraklığın etkisi olduğu kadar tahminimce DSİ'nin yanlış politikası da var. Çünkü gölü besleyen kaynakların önlerine göletler yapıldı. Buna da bir çözüm bulunulması lazım. Sulamalara dikkat edilmesi gerekiyor. Yoksa ilerleyen dönemlerde buralarda bol bol kavun ekeriz, karpuz ekeriz, arpa ve buğday ekeriz. Çocukluğum bu mahallede geçti ve şu anda röportaj yaptığımız yerler suydu. Biz buralarda balık tutar, göle girerdik. Şimdi göle girebilmek için ancak Karaburun plajına gitmek gerekiyor" dedi.

Son dakika gündem: BEYŞEHİR GÖLÜ'NÜN SUYU, 150 METRE ÇEKİLDİ
Son dakika gündem: BEYŞEHİR GÖLÜ'NÜN SUYU, 150 METRE ÇEKİLDİ
Son dakika gündem: BEYŞEHİR GÖLÜ'NÜN SUYU, 150 METRE ÇEKİLDİ
Son dakika gündem: BEYŞEHİR GÖLÜ'NÜN SUYU, 150 METRE ÇEKİLDİ
Son dakika gündem: BEYŞEHİR GÖLÜ'NÜN SUYU, 150 METRE ÇEKİLDİ
Son dakika gündem: BEYŞEHİR GÖLÜ'NÜN SUYU, 150 METRE ÇEKİLDİ
Son dakika gündem: BEYŞEHİR GÖLÜ'NÜN SUYU, 150 METRE ÇEKİLDİ
Son dakika gündem: BEYŞEHİR GÖLÜ'NÜN SUYU, 150 METRE ÇEKİLDİ
Son dakika gündem: BEYŞEHİR GÖLÜ'NÜN SUYU, 150 METRE ÇEKİLDİ
Son dakika gündem: BEYŞEHİR GÖLÜ'NÜN SUYU, 150 METRE ÇEKİLDİ
Son dakika gündem: BEYŞEHİR GÖLÜ'NÜN SUYU, 150 METRE ÇEKİLDİ
Son dakika gündem: BEYŞEHİR GÖLÜ'NÜN SUYU, 150 METRE ÇEKİLDİ
Son dakika gündem: BEYŞEHİR GÖLÜ'NÜN SUYU, 150 METRE ÇEKİLDİ

Beyşehir Gölü, Hasan Kurt, Isparta, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: BEYŞEHİR GÖLÜ'NÜN SUYU, 150 METRE ÇEKİLDİ - Son Dakika


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