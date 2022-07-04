Son dakika gündem: BIÇAKÇILARIN KAVGASI KAMERADA

TOKAT'ta Mustafa Üzel (47), karşı dükkanda kendisi gibi bıçak satan husumetli olduğu Fatih Öztürk'ü (47), çıkan kavgada tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, dün öğle saatlerinde Alipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bıçakçı dükkanı bulunan Fatih Öztürk, iddiaya göre eline satır alıp, iş yerinin önünde dolaşmaya başladı. Bir süre sonra satırı dükkanına bırakıp, plastik boru alan Öztürk, husumetlisi Mustafa Üzel'in bıçakçı dükkanına gitti. Öztürk, burada Üzel'e plastik boru ile saldırdı. Mustafa Üzel de dükkanındaki ruhsatsız tabanca ile Fatih Öztürk'ü omzundan vurdu. Yaralanan Fatih Öztürk, hemen kendi dükkanına kaçtı. Esnafın ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mustafa Üzel gözaltına alındı. Fatih Öztürk de ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.