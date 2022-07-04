Son dakika gündem: BIÇAKÇILARIN KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: BIÇAKÇILARIN KAVGASI KAMERADA

04.07.2022 13:51

Edinilen son dakika gelişmesine göre TOKAT'ta Mustafa Üzel (47), karşı dükkanda kendisi gibi bıçak satan husumetli olduğu Fatih Öztürk'ü (47), çıkan kavgada tabancayla vurarak yaraladı.

TOKAT'ta Mustafa Üzel (47), karşı dükkanda kendisi gibi bıçak satan husumetli olduğu Fatih Öztürk'ü (47), çıkan kavgada tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, dün öğle saatlerinde Alipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bıçakçı dükkanı bulunan Fatih Öztürk, iddiaya göre eline satır alıp, iş yerinin önünde dolaşmaya başladı. Bir süre sonra satırı dükkanına bırakıp, plastik boru alan Öztürk, husumetlisi Mustafa Üzel'in bıçakçı dükkanına gitti. Öztürk, burada Üzel'e plastik boru ile saldırdı. Mustafa Üzel de dükkanındaki ruhsatsız tabanca ile Fatih Öztürk'ü omzundan vurdu. Yaralanan Fatih Öztürk, hemen kendi dükkanına kaçtı. Esnafın ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mustafa Üzel gözaltına alındı. Fatih Öztürk de ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | İki kadının cadde ortasında saç başa kavgası kamerada Son dakika haberleri | İki kadının cadde ortasında saç başa kavgası kamerada Son dakika haber | FATİH'TEKİ SİLAHLI KAVGA KAMERADA Son dakika haber | FATİH'TEKİ SİLAHLI KAVGA KAMERADA
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: BIÇAKÇILARIN KAVGASI KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:33 Acun Ilıcalı, başarısızlığın sorumlusunu Aziz Yıldırım gösterdi... Fenerbahçe camiası karıştı
17:29 İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Görevim son bulabilir" çıkışına CHP'den yanıt: Gönlü rahat olsun
17:25 Eskişehir'de mera alanlarına ekim yapan çiftçilere yüz binlerce liralık para cezası kesildi: Erdoğan'ın sözünü hatırlatıp ceza affı talep ettiler
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
16:49 Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
16:15 Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 17:48:04. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: BIÇAKÇILARIN KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement