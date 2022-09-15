Son dakika haber | Bıçaklanarak öldürülen güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ın babasının yürek yakan feryadı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Bıçaklanarak öldürülen güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ın babasının yürek yakan feryadı

15.09.2022 13:39
Son dakika haber | Bıçaklanarak öldürülen güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ın babasının yürek yakan feryadı

Son dakika gündem haberi: Hami YEŞİLYURT / İSTANBUL ESENYURT Necmi Kadıoğlu Hastanesi'nde bıçaklanarak öldürülen güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ın babası Hüseyin Okudan, "Benim yavrumun hiç bir suç yoktu.

Hami YEŞİLYURT/ İSTANBUL ESENYURT Necmi Kadıoğlu Hastanesi'nde bıçaklanarak öldürülen güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ın babası Hüseyin Okudan, "Benim yavrumun hiç bir suç yoktu. Benim yavruma nasıl kıydı? Ne kadar kötü bir kelime kullanabilir ki? Bunu hep haykıracağım. Böyle bir acı yaşatılır mı? Bunları duysun, babasının vasiyeti olarak duysun. Benim sözlerim onun kulaklarında çınlasın, gözlerinin önünden film şeridi gibi geçsin." dedi.

Esenyurt'ta Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde dün akşam 'Sessiz olun.' uyarısında bulunduğu Mazlum B. ve Çetin K.'nın bıçaklı saldırısında hayatını kaybeden özel güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan için Esenyurt İmam Hasan Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek.  Tören öncesi konuşan acılı baba Hüseyin Okudan, "Benim yavrumun hiç bir suç yoktu. Benim yavruma nasıl kıydı? Ne kadar kötü bir kelime kullanabilir ki?  Sadece sizlerden şunu rica ediyorum. Bunu hep haykıracağım 'Ona söyleyin ki, ne kadar mutlusun? Ne kadar huzurlusun? Böyle bir acı yaşatılır mı? Bunları duysun, babasının vasiyeti olarak duysun. Benim sözlerim onun kulaklarında çınlasın. Gözlerinin önünden film şeridi gibi geçsin. Duyduğum kadarıyla benim evladıma kıyan kişinin 21 suç dosyası varmış 22. suçu biz olduk. Onlar gibiler sokaklarda barındırılmasın. Başkalarının canları yanmasın." dedi.


YORUMLAR
500
İSTANBUL-ESENYURT'TA GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI İSTANBUL-ESENYURT'TA GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI İSTANBUL-ESENYURT'TA ÖLDÜRÜLEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI İSTANBUL-ESENYURT'TA ÖLDÜRÜLEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Hastanedeki saldırıda yaşamını yitiren güvenlik görevlisinin cenazesi defnedildi Hastanedeki saldırıda yaşamını yitiren güvenlik görevlisinin cenazesi defnedildi
Kaynak: DHA

Necmi Kadıoğlu, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bıçaklanarak öldürülen güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ın babasının yürek yakan feryadı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:59 Şampiyonlar Ligi'nde Neymar'ın gol sevincine kart gösteren hakemin maç sonunda özür dilediği ortaya çıktı
17:52 Avrupa ülkesi enerji krizine çözüm için Türkiye'den güney koridorunu kullanmayı talep etti
17:47 Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular
17:28 Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş
17:20 Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi...
17:20 Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslı astarı olmayan iftiralar attı
17:40 Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı
17:03 Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda yüzde 80 oranında yerleştirme başarısı yakaladık
16:50 Hırsızın yöntemi pes dedirtti! Kadın kıyafeti giyip motosiklet çaldı, kıskıvrak yakalandı
16:51 Tenisin efsane ismi Roger Federer'den emeklilik kararı: Son turnuvam olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 18:16:01. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Bıçaklanarak öldürülen güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ın babasının yürek yakan feryadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement