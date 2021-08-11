Son dakika haber! Bıçaklayarak öldürdüğü iş arkadaşını önce hastaneye götürdü daha sonra polise teslim oldu - Son Dakika

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yol ve viyadük işi yapan şirkette çalışan şahıs bıçaklayarak öldürdüğü iş arkadaşını hastaneye götürdükten sonra polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Yusufeli ilçesinde yol ve viyadük işi yapan bir şirkete çalışan iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada C.G. iş arkadaşı Mustafa Erdoğan'ı bıçakladı. Zanlı C.G bıçakladığı arkadaşını aracına koyarak hastaneye götürdü, daha sonrada polise teslim oldu. Durumu ağır olan Mustafa Erdoğan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ARTVİN