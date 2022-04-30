Son dakika haber! Bıçaklı kavgada yaralanan yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Bıçaklı kavgada yaralanan yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti

30.04.2022 13:39
Son dakika haber! Bıçaklı kavgada yaralanan yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberi... Afyonkarahisar'da yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan şahıslardan biri hayatını kaybederken, olayla ilgili bir kişinin polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Afyonkarahisar'da yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan şahıslardan biri hayatını kaybederken, olayla ilgili bir kişinin polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Olay, gün gece saatlerinde Dumlupınar Mahallesi Ordu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.A (22), A.R. (21) ve A.A.B. (20) arasında alacak verecek meselesinden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine grup üyelerinden C.A ve A.A.B., bıçaklandı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçakla yaralanan C.A. ve A.A.B.'yi ambulanslarla hastaneye kaldırırken, Amiri hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri kavgaya karışan, ardından kaçan ve katil zanlısı olduğu iddia edilen A.R.'yi olaydan yaklaşık 1 saat sonra yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ederken, polis tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haber! Bıçaklı kavgada yaralanan yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haber! Bıçaklı kavgada yaralanan yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişiden biri öldü Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişiden biri öldü Bolvadin'de emniyet ve jandarmadan ortak radar denetimi Bolvadin'de emniyet ve jandarmadan ortak radar denetimi

Dumlupınar, Karahisar, Polis, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Bıçaklı kavgada yaralanan yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
13:42 Sosyal medya onu konuşuyor: Eda Taşpınar'dan yatak pozu
13:32 İlber Hoca'dan "cumhurbaşkanı adaylığı teklifi" yanıtı: Memleketi idare etmek için ben o statüye inanmıyorum
12:37 17 yaşındaki eşini vurdu, intihar süsü verdi, kendisini bu sözlerle savundu: Sakinleşsin diye ateş ettim!
12:34 Rusya son teknoloji silahlarını Ukrayna üzerinde kullanmaya başladı: "Sıçrayan bomba" göz açtırmıyor
12:17 Kiralık konut krizi: Kadıköy'de 692 ilanın içinde asgari ücret altı sadece 3 ilan var
12:03 Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Özürk: Kulüp rehin alınmıştır, Burak Elmas'ın başkanlığını tanımıyoruz
12:00 Yunanistan'a tatbikat tepkisi: Türk Hava Kuvvetleri çekildi
11:59 Şırnak'ta bir uzman çavuş kayalıklardan düşerek şehit oldu
11:33 Mehmet Muş: Bir günde 1.9 milyar dolarlık ihracat yapıldı
11:31 İşte Beta'nın ölmeden önceki son hali: Kız arkadaşı paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 13:51:53. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Bıçaklı kavgada yaralanan yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement