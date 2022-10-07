Son dakika haberleri! Bıçaklı saldırı sonucu ölen bakkalın oğlu o anları anlattı: "Sırtında 13 tane bıçak izi vardı"

Bıçaklı saldırı sonucu ölen bakkalın oğlu o anları anlattı: "Sırtında 13 tane bıçak izi vardı"

ANKARA - Ankara'da müşteri gibi geldiği bakkalı para vermediği gerekçesiyle 13 yerinden bıçaklayan saldırgan yakalandı. Hayatını kaybeden bakkalın kanlar içerisindeki görüntüleri ortaya çıkarken, oğlu ise dehşete düşüren o anları anlattı.

İddialara göre Sincan Plevne Mahallesi'nde bakkal dükkanı işleten yabancı uyruklu Mohamad Ghanım Hüseyin (54), alışveriş yapmak için dükkana gelen U.H.T. ile tartışmaya başladı. Marketten aldığı ürünlerin parasını ödemediği ve üstüne bir de Hüseyin'den para istediği iddia edilen U.H.T. yanındaki bıçakla yaşlı adama saldırdı. Vücuduna aldığı 13 bıçak darbesi sonucu kanlar içerisinde yere yığılan Hüseyin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Saldırgan şahıs ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan Hüseyin'in olayın ardından yerde kanlar içerisinde kaldığı ve hareketsiz halde yattığı görüntüler ortaya çıktı.

"Tartışıp arkadan vurmuşlar"

Olayın ardından talihsiz bakkalın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Mohamad Ghanım Hüseyin'in cenazesini teslim almak için gelen oğlu Muhammed Hüseyin olayla ilgili, "Dükkana girip para istemişler. Olay çıkmış. Arkadan bıçakla vurmuşlar. Ben 10 dakika önce markette babamın yanındaydım. Sonra geldiğimde canına vermiş şekilde gördüm. 20'ye yakın bıçak darbesi vurmuşlar. Daha önce tanımadığımız birisiydi. Markette tartışıp arkadan vurmuşlar. Bu tek kişinin yapacağı bir şey değil. Şikayetçi olacağız. Çok fazla kan vardı. Sırtında 13 tane bıçak izi vardı" dedi.