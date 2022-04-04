Biden, bir kez daha Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelendirdi - Son Dakika
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Biden, bir kez daha Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelendirdi

04.04.2022 18:54

- Biden, bir kez daha Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelendirdi ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın Bucha kentindeki vahşetin ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir kez daha savaş suçlusu olarak nitelendirdi.

- Biden, bir kez daha Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelendirdi

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın Bucha kentindeki vahşetin ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir kez daha savaş suçlusu olarak nitelendirdi.

ABD'nin Delaware eyaletinden başkent Washington DC'ye dönen ABD Başkanı Joe Biden, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan Bucha kentinden Rus güçlerinin çekilmesinin ardından çok sayıda sivilin cansız bedenine ulaşılmasına değinen Biden, Bucha'daki vahşeti "savaş suçu" olarak nitelendirdi.

Biden, "Putin'e savaş suçlusu dediğim için eleştiri aldığımı hatırlarsınız. İşin aslı Bucha'da olanları gördünüz. Bu beni haklı çıkartıyor. O bir savaş suçlusu" dedi.

Bu konuda bilgi ve belgelerin toplanması gerektiğine dikkat çeken Biden, "Ukrayna'ya savaşa devam etmesi için ihtiyaç duyduğu silahları sağlamayı sürdürmeliyiz ve aynı zamanda (Vladimir Putin'in) savaş suçlarından yargılanması için tüm detayları toplamalıyız. Bu bir savaş suçu davası. Bu adam acımasız ve Bucha'da olanlar şok edici ve herkes bunu gördü" dedi.

Bucha'da olanları "soykırım" olarak kabul edip etmediğinin sorulması üzerine Biden, "Hayır. Bence bu bir savaş suçu" ifadelerini kullandı. Biden ayrıca, Rusya'ya yönelik daha fazla yaptırımı kısa süre içinde açıklayacağını aktardı.

Öte yandan Biden, 16 Mart'ta Beyaz Saray'da yaptığı açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamış, Putin'i ilk kez "savaş suçlusu" olarak nitelendirmişti. Biden'a bir gazeteci tarafından yöneltilen "Gördüklerinizden sonra Putin'e savaş suçlusu demeye hazır mısınız?" sorusuna Biden, "Bence o bir savaş suçlusu" şeklinde cevap vermişti.

Biden, Putin'i ilk kez "savaş suçlusu" olarak nitelendirmesinden bir gün sonra yaptığı konuşmada ise Putin'i "haydut" ve "katil bir diktatör" olarak nitelendirmişti.

Biden, bir kez daha Putin'i savaş suçlusu olarak nitelendirdi
Biden, bir kez daha Putin'i savaş suçlusu olarak nitelendirdi
Biden, bir kez daha Putin'i savaş suçlusu olarak nitelendirdi

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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