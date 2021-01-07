Son dakika haber... Biden'dan Kongre binasını basanlara "yerli terörist" benzetmesi - Son Dakika

Son dakika haber... Biden'dan Kongre binasını basanlara "yerli terörist" benzetmesi

07.01.2021 23:17
Son dakika haber... Biden'dan Kongre binasını basanlara

Son dakika haberi... ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, dün ABD'nin başkenti Washington DC'deki Kongre binasını basanlara ve şiddet olaylarına neden olanları "yerli terörist" olarak nitelendirdi.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, dün ABD'nin başkenti Washington DC'deki Kongre binasını basanlara ve şiddet olaylarına neden olanları "yerli terörist" olarak nitelendirdi.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, dün ABD'nin başkenti Washington DC'deki Kongre binasında çıkan olaylara değinerek, baskının ABD tarihinin "en karanlık" günlerinden biri olduğunu belirtti. Biden, "Demokrasimize eşi görülmemiş bir saldırı" ifadelerini kullandı.

Baskına katılanlara sert çıkan Biden, "Muhalefet değildi, düzensizlik değildi, protesto değildi. Kaostu. Onlara protestocu demeye cesaret etmeyin. Onlar isyankar bir kalabalıktı. İsyancılar. Yerli teröristler" dedi.

Kongre Binası'na yapılan baskını demokrasiye saldırı olarak nitelendiren Biden, Başkan Trump'ın "Kongre Binası'na saldırmak için bir çeteyi" kışkırttığını belirtti. Trump'ın 160 milyon Amerikalının sesini susturmak için bir çeteyi kullandığını ifade eden Biden, Trump'ın özgür basına ve bağımsız yargıya saldırdığını ve tüm dünyadaki otokratlar ve diktatörler tarafından uzun süredir kullanılan taktikleri kullandığını belirtti.

Biden, Adalet Bakanı adayı Merrick Garland'ı da tanıtarak, Garland'ın Adalet Bakanlığının Başkan Trump tarafından "fena halde zarar gören onurunu, bütünlüğünü ve bağımsızlığını" geri getirmek için çalışacağını belirtti. Biden Gerald ve Bakanlığa yaptığı diğer yaptığı atamalara hitaben, "Benim için çalışmayacaksınız. Sen başkan veya başkan yardımcısının avukatı değilsin. Bağlılığın bana değil" dedi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Joe Biden, Kongre, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber... Biden'dan Kongre binasını basanlara 'yerli terörist' benzetmesi - Son Dakika


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