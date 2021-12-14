Son dakika haber... Biden, Finlandiyalı mevkidaşı ile Ukrayna meselesini görüştü - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö yaptıkları telefon görüşmesinde Ukrayna konusunda bölgedeki gerginliğin azaltılması için transatlantik çabaların önemine işaret etti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Niinisto bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak konusunda duydukları endişeyi dile getiren iki lider, bölgedeki gerginliğin azaltılması için transatlantik çabaların önemini vurguladı.

Biden, F-35 savaş uçaklarını satın almayı tercih ettiği için Finlandiya'ya teşekkür etti ve bu satın alımın iki ülke arasında gelecek yıllarda daha güçlü ilişkilerin temelini atacağını dile getirdi.