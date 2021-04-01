Son dakika haber: Biden, ilk kabine toplantısını yaptı - Son Dakika

Son dakika haber: Biden, ilk kabine toplantısını yaptı

01.04.2021 22:19
Son dakika haber: Biden, ilk kabine toplantısını yaptı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD Başkanı Joe Biden, ilk kabine toplantısını Beyaz Saray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, ilk kabine toplantısını Beyaz Saray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında gerçekleştirdi.

20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturan Biden, Beyaz Saray'daki ilk kabine toplantısı öncesi gazetecilere kısa bir konuşma yaptı.

Kovid-19 önlemleri altında gerçekleştirilen toplantıda, Biden, kabinesinin ABD tarihindeki en çeşitli kabine olduğunun altını çizdi.

Biden, Senatoya da kabinesini "rekor sürede" onayladığı için teşekkür etti.

Dün, Pittsburgh'da altyapı planını açıkladığını anımsatan Biden, bu programın uygulanması için kabinesindeki 5 bakana çeşitli görevler verdiklerini ifade etti.

Biden, bakanlıkların harcamalarında Amerikan üretimi malların alımına da öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.

Toplantı, Biden'ın konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Joe Biden, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Biden, ilk kabine toplantısını yaptı - Son Dakika


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