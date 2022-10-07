Son dakika haber! Biden'ın oğlu Hunter Biden'a vergi ve sahtecilik suçundan dava açılabileceği iddiası - Son Dakika
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Son dakika haber! Biden'ın oğlu Hunter Biden'a vergi ve sahtecilik suçundan dava açılabileceği iddiası

07.10.2022 19:28
Son dakika haber! Biden'ın oğlu Hunter Biden'a vergi ve sahtecilik suçundan dava açılabileceği iddiası

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD Başkanı Joe Biden'in oğlu Hunter Biden hakkında federal savcıların, vergi kaçırma ve resmi beyanlarda sahtecilik suçlamasıyla dava açabileceği belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden'in oğlu Hunter Biden hakkında federal savcıların, vergi kaçırma ve resmi beyanlarda sahtecilik suçlamasıyla dava açabileceği belirtildi.

ABD medyasına yansıyan ve konu üzerine bilgisi olan kaynaklara dayandırılan haberlerde, Delaware eyaletindeki federal savcıların, Hunter Biden'ı, vergi suçlarının yanı sıra bir silah alımı sırasında yanlış beyanda bulunmaktan suçlayabileceği ifade edildi.

Konu üzerinde incelemeleri sürdüren savcıların, Biden hakkında herhangi bir suçlama öne sürmeden önce daha fazla delile ihtiyaç olup olmadığını tartıştıkları öne sürüldü.

CNN'e konuşan bir kaynak, Biden'ın hukuk ekibi ile Adalet Bakanlığı arasındaki görüşmelerin birkaç aydır devam ettiğini, 8 Kasım'da yapılacak ara seçimlerden önce herhangi bir gelişme beklenmediğini belirtti.

Hunter Biden'ın vergi kayıtları ve Çin'deki ticari faaliyetleriyle ilgili para transferini inceleyen savcıların, ayrıca uyuşturucu bağımlısı olduğunu açıkladığı dönemde ateşli silah edindiği iddialarını da soruşturduğu ifade edilyor.

ABD'de federal yasalar, yasa dışı uyuşturucu kullanan veya bağımlısı olan kişilerin ateşli silah satın almasını yasaklıyor.

Hunter Biden'ın ortaya çıkan bilgisayarıyla ilgili tartışmalar

Hunter Biden, New York Post gazetesinin 14 Ekim 2020'de yayımladığı haberde, Delaware'deki bir bilgisayar tamircisinde bilgisayarının bulunduğunu ortaya çıkarmasıyla da gündeme gelmişti.

Joe Biden'ın, başkan yardımcılığı yaptığı dönemde oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcının görevden alınması için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.

Söz konusu haberin Twitter ve Facebook başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunda sansürlenmesi tepki çekmiş, Twitter'ın o dönemki Üst Yöneticisi Jack Dorsey bu kararın hata olduğunu kabul etmişti.

Sosyal medya platformu Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg de 26 Ağustos'ta, 2020 seçimleri döneminde Hunter Biden'ın, babasının konumunu iş anlaşmaları için kullandığını iddia eden bir haberi algoritmik olarak sansürlediklerini itiraf etmişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump da 29 Ağustos'ta kendine ait Truth Social platformunda, Federal Soruşturma Bürosunun Hunter Biden'ın bilgisayarında ortaya çıkan tartışmalı iş bağlantıları dosyasının üstünü örterek 2020 başkanlık seçimi sonuçlarını etkilediğini, aksi takdirde seçimi kendisinin kazanacağının bilindiğini iddia etmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber! Biden'ın oğlu Hunter Biden'a vergi ve sahtecilik suçundan dava açılabileceği iddiası - Son Dakika

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