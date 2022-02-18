Son dakika haber! Biden ve İtalya Başbakanı Draghi Ukrayna krizini konuştu - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden ve İtalya Başbakanı Mario Draghi Ukrayna- Rusya gerilimini ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Draghi telefonda görüştü.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını ve devam eden diplomatik ve caydırıcılık çabalarını ele alan iki lider, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan taahhütlerini de yineledi.

Görüşmede Biden ve Draghi, Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'ya ağır ekonomik yaptırımlar getirmeye hazır olduklarını bir kez daha dile getirdi.