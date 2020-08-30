Çanakkale'nin Biga ilçesindeki ağılda çıkan yangında 6 inek telef olurken, 2 bin 700 balya saman yandı.
Gümüşçay beldesinde Osman Yongalı'ya ait ağılda, elektrik kablosunun şasi yapması nedeniyle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında 6 inek telef olurken 2 bin 700 balya saman yandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 10:13 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Biga'da çıkan yangında 6 inek telef oldu - Son Dakika