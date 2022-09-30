Son dakika haber | Biga'da orman yangını - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Biga'da orman yangını

30.09.2022 00:59
Son dakika haber | Biga'da orman yangını

Son dakika haberleri... Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Örtülüce köyü çöplük mevkiinde orman yangını çıktı.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Örtülüce köyü çöplük mevkiinde orman yangını çıktı.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Örtülüce köyü çöplük mevkiinde ormanlık alanda saat 13.40 sularında yangın çıktı. Dedetepe Orman Yangın Gözetleme Kulesi'nden gelen ormanlık alanda duman yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yangına, 1 ilk müdahale aracı, 17 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer, 5 helikopter, 2 uçak, 3 treyler, 3 belediye itfaiyesi ve 183 personel müdahale ediyor. - ÇANAKKALE

YORUMLAR
500
ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI Çanakkale'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü Çanakkale'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Kaynak: İHA

Çanakkale, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Biga'da orman yangını - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:43 Kur Korumalı Mevduat hesapları hakkında yeni karar! Döviz hesapları TL'ye çevrilebilecek
00:38 Rusya lideri Putin imzayı attı! Herson ve Zaporijya'yı resmen tanıdı
00:28 Dünyanın en tehlikelisi! Bu yılanın zehri 100 kişiyi birden öldürebiliyor
00:04 Osmaniye ve Mardin'de onlarca öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadı
22:52 Ukrayna'daki referandumlar hakkında ABD Başkanı Biden'dan ilk tepki: Tamamen düzmece
22:41 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya çıkıştı
22:12 Trabzon'da korkunç kaza! Şarampole uçan otomobilde aynı aileden 4 kişi can verdi
22:13 İYİ Partili başkan isyan etti: Atatürk portresini ve İstiklal Marşı'nı hurdacıya satmışlar
22:04 SONAR Araştırma büyükşehir anketini yayınladı! İşte AK Parti'de birinci sırayı alan isim...
20:56 Rusya lideri Putin'i çileden çıkaran hatalar! Seferberlik kararıyla ilgili talimat verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 08:50:49. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Biga'da orman yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement