ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde sağanak sırasında ağaç altında bulunan 13 koyun yıldırım düşmesi sonucu öldü.
Biga'ya bağlı Ovacık köyünde İrfan Sargın, koyunlarını otlatmak için meraya bıraktı ve köye döndü. Aniden başlayan sağanak sırasında yıldırım düştü. Bir ağacın yakınına düşen yıldırım sırasında bölgede bulunan 13 koyun öldü. Hayvanlarının öldüğünü öğrenen İrfan Sargın büyük üzüntü yaşadı.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Biga'da yıldırımın düştü; ağaç altındaki 13 koyun öldü - Son Dakika