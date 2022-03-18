Son dakika haber! Bigadiç'te polis ve jandarmadan şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika
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Son dakika haber! Bigadiç'te polis ve jandarmadan şehit ailelerine ziyaret

18.03.2022 17:26
Son dakika haber! Bigadiç'te polis ve jandarmadan şehit ailelerine ziyaret

Son dakika gündem haberi... Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde emniyet ve jandarma mensupları şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde emniyet ve jandarma mensupları şehit ailelerine ziyarette bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıldönümü dolayısıyla şehitlerin mezarı başında dua etti.

Daha sonra şehit ailelerinin evlerine giden ekipler, şehitlerin eşleri, anneleri ve çocuklarına hediyeler verdi.

Şehit aileleri, ziyaretten duyduklarını memnuniyeti dile getirerek İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Bulut Doğan ile heyetlerine teşekkürlerini sundu.

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Jandarma, Hisarcık, Bigadiç, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bigadiç'te polis ve jandarmadan şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika


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