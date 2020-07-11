Son dakika haber | BİK Tekirdağ Müdürü Karakaya ve gazeteciler Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül'ü ziyaret etti

Bir son dakika haberine göre Basın İlan Kurumu (BİK) Tekirdağ Müdürü Sabri Karakaya ve kentteki yerel basın temsilcileri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül ve Tekirdağ İcra Müdürü Murat Oktay'ı makamlarında ziyaret etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan

Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi

Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı

Mariano'nun menajeri Galatasaray ile ayrılığı açıkladı: 4 aydır maaşlar ödenmiyor

Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi

Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın

Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi

2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı

Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor

Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu

Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif

Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi

Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler

Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı