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Son dakika haber | Bıkmadan, usanmadan hastaneye tekerlekli sandalye almak için mavi kapak topluyor - Son Dakika

Son dakika haber | Bıkmadan, usanmadan hastaneye tekerlekli sandalye almak için mavi kapak topluyor

02.01.2022 09:49

Edinilen son dakika haberine göre Bıkmadan, usanmadan hastaneye tekerlekli sandalye almak için mavi kapak topluyor Gümüşhane'de yaşayan 67 yaşındaki Servet Şenel, her gün kilometrelerce yol yürüyerek mavi kapak toplamaya çalışıyor Gümüşhane'de yaşayan 67 yaşındaki Servet Şenel, torunuyla tekerlekli sandalye almak için...

Bıkmadan, usanmadan hastaneye tekerlekli sandalye almak için mavi kapak topluyor

Gümüşhane'de yaşayan 67 yaşındaki Servet Şenel, her gün kilometrelerce yol yürüyerek mavi kapak toplamaya çalışıyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de yaşayan 67 yaşındaki Servet Şenel, torunuyla tekerlekli sandalye almak için başladığı mavi kapak toplama işini 2,5 yıldır aralıksız sürdürüyor.

Şehir dışına çıktığında bile çevresinde rastladığı kapakları toplayan ve kentte kapak toplamak için 10 kilometrelik bir alanı sürekli yürüdüğünü dile getiren Şenel, artık hayatının bir parçası olan kapak toplama işini gücü yettiğince yapmaya edeceğini söyledi.

Hasanbey Mahallesi'nde yaşayan Şenel, torunuyla başladığı mavi kapak toplama işinde bugüne kadar 6 çuval mavi kapak biriktirdi.

Kapak toplamaya ilk olarak torunun isteğiyle kendi evlerinde kalan kayınvalidesine tekerlekli sandalye almak için başlayan Şenel, kayınvalidesinin vefat etmesinden sonra kapak toplama işini bırakmadı.

Şenel, 2,5 yıl boyunca şehir dışına gittiğinde bile kapak toplamaya devam etti. Şehir merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Mescitli köyüne kadar kahvehanelerden, esnaflardan, sokaklardan ve yol kenarlarından topladığı mavi kapakları biriktiren Şenel, artık hayatının bir parçası haline gelen mavi kapak toplama kampanyasıyla engelli vatandaşlara yardımcı olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kentte bulunan birçok kıraathaneye mavi kapak toplanması için bidon asan ve her gün kilometrelerce yol yürüyen Şenel'in mavi kapak toplama azmi de vatandaşlar tarafından takdir ediliyor.

"Bacaklarım tuttuğu sürece toplamaya devam edeceğim"

Kapak toplama işine kendi evinde kalan kayınvalidesine tekerlekli sandalye almak için torunuyla başladığını anlatan Şenel, "Kayınvalidem vefat ettikten sonra torunum toplama işini bıraktı ama ben 2,5 yıldır devam ediyorum. Cumhuriyet Caddesinden başlıyorum Mescitli'ye kadar gidiyorum, oradan dönüyorum yolun kenarlarından ne kadar kapak varsa topluyorum. Topladığım kişilere 'ben bu kapakları toplayıp hastaneye sandalye alacağım' diyerek topluyorum. Çoğu arkadaş iyi destek oldu fakat bazıları buna sıcak bakmadı. Ben yılmadım ve tam 6 çuval mavi kapak topladım. Hem kapakları topluyorum ve hem de spor yapıyorum. Her gün yürüyüş yapıyorum. Gençlere içtiğiniz suların kapaklarını bir yerde biriktirin birilerine verin diyorum" dedi.

Gümüşhane'de çok kapak toplayan olduğunu, amaçlarının hastaneye daha çok sandalye almak olduğunu kaydeden Şenel, "Ben herkese bilhassa esnaflara, kahvecilere, lokantacılara bu kapakları toplasınlar diyorum. Bir kutuya koysunlar aynı zamanda plastik için geri dönüşüm oluyor. Bu iş için duyarlı olalım. Her şeyi devletten beklemeyelim. Madem bu kapaklar bir işe yarıyor o zaman biz de toplayalım. Bu kapakları toplayanlara sesleniyorum eğer bunu bilip bir yere gönderecekseler ben her zaman hazırım" diye konuştu.

Hedefinin gücü yettiği kadar kapak toplamak olduğunu vurgulayan Şenel, şunları söyledi: "Ben bu kapakları gücüm yetene kadar, bacaklarım tuttuğu kadar her gün toplayacağım. Hiçbir zaman bırakmayacağım. Ben İstanbul'a gittim orada da kapak topladım. Nereye gidersem gideyim, içtiğim suyun kapağını ve gördüğüm kapakların hepsini topluyorum. Hiçbir zaman bırakmayacağım."

"Her gün dünyanın şişesini çöpe atmak yerine toplamaya başladık"

Şenel'in kapak aldığı otogardaki kafe işletmecisi Soner Koç ise "Servet Şenel amcamız pandemiden sonra gelip gitmeye başladı kapak sormaya başladı benim de bir küçük elemanım vardı yeğenim daha doğrusu yardıma geliyordu bizimde aklımızda vardı ama şimdiki gençlerin akılı daha ilerde abi neden kapakları toplamıyoruz her gün dünyanın suyunu çöpe atıyoruz kapaklar hep çöpe gidiyor bir kutu koyalım biz de toplayalım dedi, öyle başladık. Amca da hemen hemen ayda bir kere gelip kapakları alıp gidiyordu böyle başladık bu işe" dedi.

Son dakika haber | Bıkmadan, usanmadan hastaneye tekerlekli sandalye almak için mavi kapak topluyor
Son dakika haber | Bıkmadan, usanmadan hastaneye tekerlekli sandalye almak için mavi kapak topluyor
Son dakika haber | Bıkmadan, usanmadan hastaneye tekerlekli sandalye almak için mavi kapak topluyor

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Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bıkmadan, usanmadan hastaneye tekerlekli sandalye almak için mavi kapak topluyor - Son Dakika


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