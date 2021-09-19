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Son dakika haber! Bilal Erdoğan: "Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu oluşturulmasını arzu ediyoruz" - Son Dakika

Son dakika haber! Bilal Erdoğan: "Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu oluşturulmasını arzu ediyoruz"

19.09.2021 00:57
Son dakika haber! Bilal Erdoğan:

Bir son dakika haberine göre Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu oluşturulmasını arzu ettiklerini söyleyerek, "'At mı kaldı kardeşim, hangi devirde yaşıyoruz' diyorlar.

Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu oluşturulmasını arzu ettiklerini söyleyerek, "'At mı kaldı kardeşim, hangi devirde yaşıyoruz' diyorlar. Bunları duyuyoruz. Biz at üstünde okla ve kılıçla yükselmiş bir milletin evlatlarıyız" dedi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto işbirliğiyle yapımı tamamlanan Geleneksel Sporlar, Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nin açılışına katıldı. Burada öncelikle Açık Hava Takımlar Türkiye Şampiyonası'nı izleyen Erdoğan, açılışta bir konuşma yaptı. Erdoğan, "Önümüzdeki dönemle ilgili bizim bir hayalimiz var. Bakanlığımızda buna olumlu yaklaşıyor. İnşallah hayata geçirilirse Geleneksel Güreşler Federasyonu birde Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu oluşturulmasını arzu ediyoruz. Çünkü geleneksel sporların gelişmesi, doğru temeller üzerinde yükselmesi kurumsallaşmasına da bağlıdır. İnşallah Türkiye'de böylelikle geleneksel sporları geliştiren federasyon sayısı artmış olur. Kulüpleşme ve lisanslaşma hız kazanmış olur. Hem güreşlerimizde hem de geleneksel binicilik sporlarımızda daha hızlı mesafe kat ederiz" diye konuştu.

Erdoğan, "Biz ailelerimize ve gençlerimize şunu söylemeye çalışıyoruz. 'At mı kaldı kardeşim, hangi devirde yaşıyoruz' diyorlar. Bunları duyuyoruz. Biz at üstünde okla ve kılıçla yükselmiş bir milletin evlatlarıyız, torunlarıyız. Bununla gurur duyuyoruz. Çünkü ecdadımız gittiği topraklara kan, gözyaşı ve zulüm götürmemiştir. Ecdadımız gittiği topraklara adalet, huzur ve merhamet götürmüştür. Bunun bilincinde olarak bugün o kültürün o medeniyetin ihyasına önem veriyoruz. Dolayısıyla bugünde at binmek mükemmel bir spordur. Sadece hali vakti yerinde olanların veya sadece köyde yaşayan insanların sporu da değildir. İstiyoruz ki, bu at binme bütün vatandaşlarımıza mal olsun. Bunun için özellikle yerel yönetimlerimiz bu işe destek versin, üniversitelerimiz buna destek versin. Çünkü hem mükemmel bir spor hem insanın hayvanla müthiş bir iletişim kurduğu bir spor hem de o geleneği yaşatan bir spor. Binicilik sporlarını bunun için önemsiyoruz. Atıcılıkta da okçuluk. Hem hedef okçuluğu hem de menzil okçuluğu. Gerçekten mükemmel sporlar, eğlenceli sporlar. Seyir zevkinin gelişmesine yönelik çalışmaya devam ediyoruz. Ayrıca o geleneği yeni nesillere aktarmanın da çok pratik bir yoludur" ifadelerini kullandı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, daha sonra tesisi gezerek bilgiler aldı. Açılışa, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve davetliler katıldı. - KAYSERİ

Dünya Etnospor Konfederasyonu, Bilal Erdoğan, Kayseri, Okçular, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber! Bilal Erdoğan: 'Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu oluşturulmasını arzu ediyoruz' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Bilal Erdoğan: "Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu oluşturulmasını arzu ediyoruz" - Son Dakika
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