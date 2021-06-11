Son dakika haber: Bilecik Belediye Meclisi cenaze nakil ücretinde indirim yaptı - Son Dakika

Bilecik Belediye Meclisi, kilometre başına 2 TL olarak ödenen cenaze nakil ücretini 1 lira 25 kuruşa indirdi.

Meclisin haziran ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi Belediye Başkanı Semih Şahin başkanlığında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapıldı. Toplantıda 4 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Bilecik Belediyesi Kültür, Spor ve sanat projeleri kapsamında düzenlenen kurslara ilişkin ücretlerin belirlenmesi konusunda, Ücret ve Tarife Komisyonundan gelen rapor görüşülerek, oy birliğiyle karara bağlandı.

Cenaze nakil ücretlerinde indirim yapıldı

Gündemde görüşülen bir diğer madde de ise, cenaze aracı nakil ücretlerinin belirlenmesi konusu oldu. Buna göre Ücret ve Tarife Komisyonundan gelen rapor doğrultusunda daha önce 200 kilometre üzerindeki mesafelerde kilometre başına 2 TL olan uygulama, KDV hariç 1.25 TL'ye indirilirken, daha önce uygulanan ve 'Mesai dışında yüzde 50 artırım uygulanır' ifadesi kaldırıldı. Diğer yandan 200 kilometre altındaki mesafelere ise ücretsiz ulaşım imkanının devam edilmesi oy çokluğuyla kararlaştırıldı.

Derneklerle ortak hizmet projesi işbirliği kabul edildi

Toplantıda ayrıca Bilecik Belediye Başkanlığı'nın ortak hizmet projesi işbirliği talebinde bulunan 7 dernek ile belediye arasında 3 yıl süreli ortak hizmet projesi protokolü yapılması ve protokol yapmak üzere Belediye Başkanı'na yetki verilmesi konusu görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantının son gündem maddesi olarak ise mülkiyeti Bilecik Belediyesi'ne ait tapunun 468 ada, 255 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunda İmar Komisyonundan gelen rapor görüşülerek kabul edildi. - BİLECİK