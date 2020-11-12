Son dakika haber: Bilecik'in Yenipazar ilçesindeki 3 köy karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika haber: Bilecik'in Yenipazar ilçesindeki 3 köy karantinaya alındı
12.11.2020 20:57
Son dakika haberleri: Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı 3 köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı 3 köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yapılan açıklamada, kurulun Kaymakam Vekili Mehmet Ali İmrak başkanlığında toplandığı belirtildi.
Halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla karantina kararı verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Artan koranavirüs vakaları ve temaslı sayılarının yüksek olması nedeniyle Aşağıçaylı, Batıbeleören ve Katran köylerine giriş ve çıkışların ikinci bir karar alınıncaya kadar kısıtlanmasına karar verilmiştir."
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