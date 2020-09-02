Son dakika haber | Bilecik'te ahır yangınında 3 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Son dakika haber | Bilecik'te ahır yangınında 3 küçükbaş hayvan telef oldu

Son dakika gündem haberi: Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ahırda çıkan yangında 3 küçükbaş hayvan telef oldu.

Son dakika haber | Bilecik'te ahır yangınında 3 küçükbaş hayvan telef oldu, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ahırda çıkan yangında 3 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Beşikli Mahallesi'nde Sıtkı Turan'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

Yangında, 3 küçükbaş hayvan telef oldu.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ahırı bir anda alevlerin sardığını belirterek, "Komşuların yardımıyla tüm hayvanları dışarı çıkarmıştık fakat 3'ü ürkerek alevlerin içine daldı, maalesef onları kurtaramadık. Çok şükür kendimizde bir şey yok." dedi.

Sıtkı Turan, Pazaryeri, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 23:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bilecik'te ahır yangınında 3 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

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