Son dakika haber... Bilecik'te asayiş uygulamasında silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan uygulamada tabanca, tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler Caddesi'nde gerçekleştirilen çalışmada, durumundan şüphelenilen araç durduruldu.

Araçta, sürücü İ.Ç'nin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 2 tabanca, av tüfeği, kesici alet, bir miktar esrar, cam uyuşturucu kullanma aparatı bong ve 4 hap, tarihi eser niteliğinde sikke ile jandarma yeleği bulundu.

Gözaltına alınan İ.Ç, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.