Son dakika haber: Bilecik'te bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haber: Bilecik'te bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberlerine göre Bilecik'te bir apartmanın çatı kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bilecik'te bir apartmanın çatı kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Alınan bilgiye göre, Tevfik Bey Caddesi'nde bulunan 8 katlı bir apartmanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken emniyet ekipleri apartmandaki "kız konuk evi" olarak kullanılan daireler, iş yerleri ve evlerde kalan vatandaşları dışarıya çıkardı.

Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın sonunda yangın kontrol altına alındı.

Yangını görenlerden Feridun Aynur, çevredekilerin bağırma sesine uyandığını ve yangını fark ettiğini aktardı.

Yaralı kimsenin olmadığını belirten Aynur, şöyle konuştu:

"Karşımdaki apartmanın çatısının tamamen yandığını gördüm, alevler içerisindeydi. 2 itfaiye aracı olaya müdahale etti, daha sonra bir tane daha geldi. Polis ekipleri güvenlik şeridi oluşturdu, çevre binaları boşalttılar, kimseye bir şey olmadı."

İtfaiye, Bilecik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 03:51 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Bilecik'te bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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