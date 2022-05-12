Patlamada ölen işçi memleketi Eskişehir'de toprağa verildi - Son Dakika
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Patlamada ölen işçi memleketi Eskişehir'de toprağa verildi

12.05.2022 12:11
Patlamada ölen işçi memleketi Eskişehir'de toprağa verildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan bir demir çelik fabrikasında dün gece yaşanan patlamada hayatını kaybeden işçilerden Ali Gündoğar memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan bir demir çelik fabrikasında dün gece yaşanan patlamada hayatını kaybeden işçilerden Ali Gündoğar memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bağlı Poyra köyü sınırları içindeki Organize Sanayi Bölgesinde hizmet veren Bilecik Demir Çelik Fabrikası'nda dün gece 01.30 sularında henüz tespit edilemeyen bir nedenle kazan patlaması yaşandı. Yaşanan patlamada vücutlarında yanık oluşan G.T. isimli işçi hafif, Ali Gündoğar ve Enver Güler isimli işçiler ise ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık durumu hafif olan G.T. Bozüyük İlçe Devlet Hastanesine, ağır olan Ali Gündoğar ve Enver Güler Eskişehir ve Bursa'ya sevk edildi. Ali Gündoğan ve Enver Güler isimli işçiler yapılan tüm müdahalece rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Eskişehirli işçilerden Ali Gündoğar'ın cenazesi İlahiyat Camiine getirildi. Burada ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Gündoğar'ın cenazesi, Muttalıp Mezarlığında toprağa verildi.

Mesai arkadaşları gözyaşı döktü

Talihsiz kaza sonucunda hayatını kaybeden Gündoğar için kılınan cenaze namazı sırasında mesai arkadaşlarının gözyaşı döktüğü görüldü. - ESKİŞEHİR

Patlamada ölen işçi memleketi Eskişehir'de toprağa verildi
Patlamada ölen işçi memleketi Eskişehir'de toprağa verildi
Patlamada ölen işçi memleketi Eskişehir'de toprağa verildi
Patlamada ölen işçi memleketi Eskişehir'de toprağa verildi
Patlamada ölen işçi memleketi Eskişehir'de toprağa verildi
Patlamada ölen işçi memleketi Eskişehir'de toprağa verildi
Patlamada ölen işçi memleketi Eskişehir'de toprağa verildi
Patlamada ölen işçi memleketi Eskişehir'de toprağa verildi
Patlamada ölen işçi memleketi Eskişehir'de toprağa verildi
Patlamada ölen işçi memleketi Eskişehir'de toprağa verildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Patlamada ölen işçi memleketi Eskişehir'de toprağa verildi - Son Dakika


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