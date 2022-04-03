Son dakika haber... Bilecik'te bir günde 6 ayrı yangın çıktı - Son Dakika
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Son dakika haber... Bilecik'te bir günde 6 ayrı yangın çıktı

03.04.2022 14:55
Son dakika haber... Bilecik'te bir günde 6 ayrı yangın çıktı

Edinilen son dakika haberine göre Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlileri bir günde 6 farlı noktada çıkan yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlileri bir günde 6 farlı noktada çıkan yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Kızıldamlar köyünde çıkan ve bugün kontrol altına alınan yangına su takviyesi çalışması gerçekleştiren itfaiye ekipleri, diğer 5 ayrı noktadaki yangına da müdahale ederek söndürdü. Tüneller bölgesi Demiryolları 19. Tünel iç aydınlatma trafosunda çıkan yangına müdahale ederek söndüren itfaiye erleri, aynı gün Pelitözü köyündeki baca yangınını büyümeden söndürdü. Güneş TOKİ Sağlık Ocağı karşısındaki otluk alanda çıkan yangını da söndüren ekipler, ayrıca Yüksek Hızlı Tren İstasyonu karşısındaki alanda çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Bahçelievler Mahallesi'nde yer alan Huzurevi arkasındaki ağaçlık alanda çıkan yangını söndüren ekipler, bir günlük mesailerinde 6 ayrı yangına müdahale etmiş oldu. - BİLECİK

Son dakika haber... Bilecik'te bir günde 6 ayrı yangın çıktı
Son dakika haber... Bilecik'te bir günde 6 ayrı yangın çıktı

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İtfaiye, Bilecik, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Bilecik'te bir günde 6 ayrı yangın çıktı - Son Dakika


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