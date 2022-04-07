Son dakika haber! Bilecik'te bir iş yerinin ikinci katında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Son dakika haber! Bilecik'te bir iş yerinin ikinci katında çıkan yangın korkuttu

07.04.2022 04:30
Son dakika haber! Bilecik'te bir iş yerinin ikinci katında çıkan yangın korkuttu

Son dakika 3. sayfa haberi: Bilecik'te 2 katlı bir iş yerinin ikinci katında çıkan korkuturken, yangın zamanında müdahaleyle söndürüldü.

Bilecik'te 2 katlı bir iş yerinin ikinci katında çıkan korkuturken, yangın zamanında müdahaleyle söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Çalış Sokak üzerindeki 8 katlı bir binanın ilk iki katında hizmet veren milyoncunun plastik ürünlerinin bulunduğu ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekiplerin yönlendirildi. Ekiplerinin 20 dakikalık bir çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BİLECİK

YORUMLAR
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Yangında küle dönen Beyazıt Camii Hünkar Kasrı restorasyonunda sona doğru Yangında küle dönen Beyazıt Camii Hünkar Kasrı restorasyonunda sona doğru Yanan araç kullanılamaz hale geldi Yanan araç kullanılamaz hale geldi

İstiklal Mahallesi, Bilecik, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Bilecik'te bir iş yerinin ikinci katında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika


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