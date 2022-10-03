Son dakika haber... Bilecik'te dolandırıcılık yapan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Bilecik'te dolandırıcılık yapan 1 kişi tutuklandı

03.10.2022 14:38
Son dakika haber... Bilecik'te dolandırıcılık yapan 1 kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Bilecik'te nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan bir şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bilecik'te nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan bir şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre; Bilecik'in Söğüt ilçesinde nitelikli dolandırıcılık olayın yaşanmasının ardından ekipler harekete geçti. Yapılan araştırma ve takip sonucunda, dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen H.T. yakalandı. Şahıs ilk ifadesinin Söğüt Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Bilecik, Söğüt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Bilecik'te dolandırıcılık yapan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Bilecik'te dolandırıcılık yapan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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