Edinilen bilgilere göre; Bilecik'in Söğüt ilçesinde nitelikli dolandırıcılık olayın yaşanmasının ardından ekipler harekete geçti. Yapılan araştırma ve takip sonucunda, dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen H.T. yakalandı. Şahıs ilk ifadesinin Söğüt Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik, Söğüt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... Bilecik'te dolandırıcılık yapan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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