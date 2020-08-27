Araçta yapılan aramalarda, direklere tırmanma aparatı ve yaklaşık 500 metre kablo ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yürütülen operasyon sonucu Kütahya girişinde durdurulan 43 AAH 819 plakalı otomobilde bulunan zanlılar T.D, E.T. ve B.E. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kütahya ve Bilecik'in Pazaryeri ilçelerinden Türk Telekoma ait haberleşme kablosunun çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Bilecik 'te haberleşme kablosu hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

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