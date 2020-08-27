Bilecik'te haberleşme kablosu hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kütahya ve Bilecik'in Pazaryeri ilçelerinden Türk Telekoma ait haberleşme kablosunun çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yürütülen operasyon sonucu Kütahya girişinde durdurulan 43 AAH 819 plakalı otomobilde bulunan zanlılar T.D, E.T. ve B.E. gözaltına alındı.
Araçta yapılan aramalarda, direklere tırmanma aparatı ve yaklaşık 500 metre kablo ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 15:37 - Kaynak: AA
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