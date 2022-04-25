Son dakika haber... Bilecik'te köpek saldırısından kurtarılan yavru ayı korumaya alındı - Son Dakika
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Son dakika haber... Bilecik'te köpek saldırısından kurtarılan yavru ayı korumaya alındı

25.04.2022 14:39
Son dakika haber... Bilecik'te köpek saldırısından kurtarılan yavru ayı korumaya alındı

Son dakika gündem haberi: Bilecik'in Söğüt ilçesinde yiyecek ararken köpeklerin saldırısına uğrayan yavru ayının ekiplerce koruma altına alındığı bildirildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde yiyecek ararken köpeklerin saldırısına uğrayan yavru ayının ekiplerce koruma altına alındığı bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2.Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ortaca köyünde yiyecek arayan yavru ayının köpek saldırısından bir vatandaş tarafından kurtarıldığı belirtildi.

Yavru ayıyı muhafaza altına alan vatandaşın sonrasında Doğa Koruma ve Milli Parklar Bilecik Şube Müdürlüğü ekiplerini arayarak bilgi verdiği kaydedilen açıklamada, olay yerine ulaşan Bozüyük Şefliği personelinin yavru ayıyı teslim aldığı ifade edildi.

Açıklamada, sağlığı, kondisyonu iyi görünen ve herhangi bir yarası gözükmeyen yavru ayının, yaşamını doğada tek başına sürdürmesinin mümkün gözükmemesi sebebiyle Bursa'da bulunan Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine nakledildiği belirtildi.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bilecik, Söğüt, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bilecik'te köpek saldırısından kurtarılan yavru ayı korumaya alındı - Son Dakika


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