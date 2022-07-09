Son dakika haber... Bilecik'te sel sularına kapılan 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Bilecik'te sel sularına kapılan 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Annesinin sel sularına kapıldığı gören oğlu hemen suya atlarken, o da yaralandı

BİLECİK - Bilecik'te sel sularına kapılan anne ve oğuldan anne hayatını kaybederken, oğlu ise yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Türkmen Köyü'nde bugün öğleden sonra aniden bastıran şiddetli yağmur hayatı felç etti. Şiddetli yağmurun oluşturduğu sel sularına Asiye Bikmen oturduğu evin altından bulunan istinat duvarı çökmesine neden oldu. Bu esnada Asiye Bikmen suya kapılırken, annesinin suya kapıldığı gören oğlu Sinan Bikmem'de hemen suya atladı. 500 metre ileride köylüler Asiye Bikmen'in cansız bedenine ulaşırken, oğlunu da yaralı bir şekilde buldular. Asiye Bikmen'in cansız bedeni savcının incelemesi ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralı oğlu da aynı hastanede tedavi altına alındı.

"Annesinin sele kapıldığı gören oğlu da suya atlamış"

Köy Muhtarı Murat Yüksel, bugün öğleden sonra şiddetli bir yağmur bastırdığını söyleyerek, "Bugün köyümüzde yaşanan afet sonrası bir ablamızı kaybettik. Evinin kapısının önünde sel ablamızı alarak götürdüğü esnada bunu gören oğlu da hemen suya atlamış. 500 metre ileride Asiye Bilmen cansız bedenine ulaşılırken, oğlu da yaralı bir şekilde bulundu. Oğlunun acıdan bağırdı için köylüler sesini duymuş ve bu şekilde ikisi de bulunmuş. Türkmen Köyü'nün başı sağ olsun.