BİLECİK SEYİR HALİNDE ALEV ALAN TIR, YANDI - Son Dakika

BİLECİK'te kum ve çakıl taş yüklü TIR seyir halindeyken, alev alarak yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, TIR dorsesi zarar görürken, sürücü kabini kullanılmaz hale geldi.

Osmaneli ilçesine giden Rauf Kars yönetimindeki 41 ND 636 plakalı TIR, seyir halindeyken alev aldı. Sürücü Kars, aracı durdurup itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede sürücü kabininde büyüyen yangına Bayırköy ve Vezirhan belde belediyelerinin itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, TIR dorsesi zarar görürken, sürücü kabini ise tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın nedeniyle bir süreliğine kapanan yol ise araç kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Polis ve itfaiye ekiplerince yangının neden çıktığının belirlenmesi ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.