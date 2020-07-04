Son dakika haber: Bilecik'te trafik kazası, 1 yaralı - Son Dakika

Bilecik'te, seyir halindeki motosikletin devirmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.



Alınan bilgilere göre; İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak üzerinde seyir halinde bulunan 11 AAC 307 plakalı motosikleti sürücü Münür Küçük, park ettiği yerden sokağa çıkış yapan Cumhur Ağlakçı idaresindeki 11 BB 987 plakalı otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı. Bu esnada kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, kazada motosikleti sürücü Münür Küçük yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK