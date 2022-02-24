Son dakika haber! Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber! Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı

24.02.2022 10:07
Son dakika haber! Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haber... Bilecik'te iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler mahallesi Sosyal Güvenlik Kurumu yol ayırımında Fatih K'in kullandığı 11 UB 691 plakalı otomobil ile 19 Mayıs Caddesi üzerinde seyir halindeki Ahmet A idaresinde ki 53 DP 262 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmada direksiyon hakimiyetini kaybeden Fatih K'ın kullandığı otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada araç sürücü yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - BİLECİK

Son dakika haber! Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haber! Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haber! Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haber! Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı

YORUMLAR
500
Seyir halindeki araç alev alev yandı Seyir halindeki araç alev alev yandı Kaldırıma park eden araçlar yayalara zor anlar yaşatıyor Kaldırıma park eden araçlar yayalara zor anlar yaşatıyor

Bahçelievler, Otomobil, Bilecik, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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