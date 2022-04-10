Son dakika haber... Bilecik'te trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Bilecik'te trafik kazası: 5 yaralı

10.04.2022 17:20
Son dakika haber... Bilecik'te trafik kazası: 5 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bilecik'te otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gülümbe- Vezirhan Karayolu 6'ncı kilometresinde meydana geldi. E.İ. idaresindeki 11 AAY 769 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucunda virajı alamayarak kaza yaptı. Araçta yolcu olarak bulunan D.İ. B.S. R.İ ve G.İ. isimli şahıslar hafif, araç sürücüsü E.İ. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Son dakika haber... Bilecik'te trafik kazası: 5 yaralı

YORUMLAR
500
Otomobil, minibüse çarptı: 1'i çocuk 6 yaralı Otomobil, minibüse çarptı: 1'i çocuk 6 yaralı Konya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 6 yaralı Konya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 6 yaralı

Vezirhan, Otomobil, Bilecik, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Bilecik'te trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
17:51 Gültekin Uysal, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için 3 kriter paylaştı!
17:37 Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın Mansur Yavaş'ı aday göstermesi durumunda atacakları adımı açıkladı
17:28 Trafikte iki sürücü kavga etti! O anlar kameraya yansıdı
17:26 Haluk Levent'in derbi kehaneti sosyal medyada büyük gündem yarattı!
17:12 Uganda'da ormanın içinde aslan ve insanın yaşadıkları kavgayı herkes konuşuyor
17:07 Fenerbahçe, "Appiah" paylaşımı yaptı, taraftarlar coştu!
16:58 Nuri Alço'dan Bergen eleştirisi: Gişe başarısı ölçüt değil
16:49 David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham evlendi!
16:42 Galatasaray'ın derbi paylaşımı taraftarı kızdırdı!
16:30 Tekirdağ'da para sebebiyle tartıştığı gelinini traktörle ezdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 18:00:09. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Bilecik'te trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement