Bahçedeki incelemelerde 310 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan A.C, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince "2313 SKM ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Bozüyük, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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