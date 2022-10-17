Son dakika haber! Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

17.10.2022 13:58
Son dakika haber! Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler... Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, yol kontrolü sırasında bir otomobili şüphelenerek durdurdu.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 95,64 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanımına yarayan 2 cam aparat ile uyuşturucu madde paketlemede kullanılan 5 adet alüminyum folyo geçirildi.

Gözaltına alınan M.D, Z.B. ve İ.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Bozüyük, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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