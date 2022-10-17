Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 95,64 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanımına yarayan 2 cam aparat ile uyuşturucu madde paketlemede kullanılan 5 adet alüminyum folyo geçirildi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Bozüyük, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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