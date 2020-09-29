Son dakika haber! Bilecik'te yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kavak köyü Bağışlar Mahallesi Göbet Yakası mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye giden Gölpazarı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını yayılmadan söndürmeyi başardı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 18:25 - Kaynak: AA
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