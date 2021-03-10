Bilecik'te yürek yakan görüntü...2 yaşındaki Hızır Efe, babasının öldürdüğü annesi adına dikilen ağaca toprak attı

Boşanmaya çalıştığı kişi tarafından öldürülen Cemile Nur Duman'ın adı yaşatıldı

Cemile Nur Duman Hatıra Ormanı'nın ilk fidanları dikildi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin:

"Dünyanın en çok kadın cinayeti olan ülkelerinden biri haline geldik"

BİLECİK - Bilecik'te 28 Kasım 2020 günü boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulduktan 12 gün sonra hayatını kaybeden Cemile Nur Duman'ın adına bir hatıra ormanı yapıldı. Cemile Nur Duman'ın 2 yaşındaki oğlu Hızır Efe dayısının diktiği fidana teyzesinin kucağından toprak atması yürekleri dağladı.

Bilecik'te boşanma aşamasında olan eşi tarafından adliye çıkışında vurularak öldürülen Cemile Nur Duman'ın adı, hazırlanan hatıra ormanında yaşatılacak. Bilecik Belediye Başkan Şahin ve eşi Serpil Şahin, fidan dikimi öncesinde alanda bulunan Cemile Nur Duman'ın çocuğu Hızır Efe'yi severek, ailesiyle sohbet etti. Bilecik Belediyesi Dikey Bahçesi karşısında yer alan bölgede gerçekleştirilen ağaç dikme programında konuşan Başkan Şahin, "Bütün dünya, 129 kadının öldürülmesi üzerine bugünü 8 Martı Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kabul etti. Biz de bu özel günümüzün anısına geçtiğimiz yıl, şehrimizde kadın cinayetine kurban giden Cemile Nur Duman'ın ismini böyle bir ormanda yaşatmak istedik. Ülkemizde yirmi yıla yakın süren iktidar ve iktidarın ideolojisi, bütün toplumun kültürel ve sosyal olarak tüm ülkeyi çoraklaştırması sonucu kadının bir birey değil, bir birey olamaması yüzünden tabi dünyanın en çok kadın cinayeti olan ülkelerinden biri haline geldik. Biz bunu aşmak için önce bu mantığı bu çoraklaştırmayı tekrar yeşertmemiz lazım. Aynı zaman bizi de simgeleyen bir çalışma bu ağaçları dikmemiz. İnşallah çorak olmuş toprağı tekrar çimlendirerek ve yeşerterek, daha özgür daha eşitlikçi bir yaşam sunmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

Annesi adına hazırlanan fidan dikim programına yakınları ile birlikte gelen iki yaşındaki minik Hızır Efe, alandaki herkesi duygulandırdı.

Babası hastanede, kızı da 12 gün sonra hayatını kaybetmişti

Bilecik'te 16 Kasım 2020 günü meydana gelen olayda Onur Acar, boşanma aşamasındaki eşi Cemile Nur Acar ile kayınpederi Abdullah Duman'a adliye çıkışınca pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan Abdullah Duman kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı, 1 çocuk annesi Cemile Nur Acar ise Bilecik Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Cemile Nur Acar, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Onur Acar ise olayın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.