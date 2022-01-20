Bilecik'te çok sayıda sikke ve bir mozaiğin ele geçirildiği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığı şüphesiyle takibe alınan 9 kişinin bulunduğu araçlarda yapılan aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 1701 sikke ve üzerinde mitolojik figürlerin yer aldığı 1 mozaik ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.