Son dakika haber... Bilecik'teki trafik kazasında ağır yaralan infaz ve koruma memuru hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber... Bilecik'teki trafik kazasında ağır yaralan infaz ve koruma memuru hayatını kaybetti

11.05.2022 13:53
Son dakika haber... Bilecik'teki trafik kazasında ağır yaralan infaz ve koruma memuru hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Bilecik'te dün yaşanan trafik kazasında araç içinde sıkışarak ağır yaralanan infaz ve koruma memuru hastanede hayatını kaybetti.

Bilecik'te dün yaşanan trafik kazasında araç içinde sıkışarak ağır yaralanan infaz ve koruma memuru hastanede hayatını kaybetti.

Kaza dün; Bilecik- Bozüyük D-650 karayolu Kurtköy yol ayrımına gelemden meydana gelmişti. Karayolunda seyir halinde bulunan 56 AAD 557 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Ali Altunç (56) aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol sağ tarafındaki beton bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araç içinde yolcu olarak bulunan Muhammet Emin Altunç (49) sıkışarak yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Muhammet Emin Altunç yapılan tüm müdahalece rağmen kurtarılamadı.

Geçici görevlendirmesine gidiyordu

Öte yandan Batman Açık Ceza İnfaz Kurumunda İnfaz ve Koruma Memuru olarak görev yapan Muhammet Emin Altunç'un, 6 ay geçici olarak görevlendirildiği Yalova A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gittiği öğrenildi. - BİLECİK

Son dakika haber... Bilecik'teki trafik kazasında ağır yaralan infaz ve koruma memuru hayatını kaybetti
Son dakika haber... Bilecik'teki trafik kazasında ağır yaralan infaz ve koruma memuru hayatını kaybetti
Son dakika haber... Bilecik'teki trafik kazasında ağır yaralan infaz ve koruma memuru hayatını kaybetti

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Tragger, Bilecik, İnfaz, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Bilecik'teki trafik kazasında ağır yaralan infaz ve koruma memuru hayatını kaybetti - Son Dakika


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