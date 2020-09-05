Son dakika haber... Bilecik'ten kısa kısa - Son Dakika

Bilecik'te Özel Çocuk Akademisi Anaokulu, Vali Bilal Şentürk'ün katılımıyla açıldı.

Vali Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Belediye Başkanı Semih Şahin, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, siyasi parti ve belediye başkanları, daire müdürleri ile çocukların ailelerinin katıldığı açılışta, çocuksuz bir dünyanın olamayacağını ifade etti.

Eğitimin toplum ve gelecek için çok değerli olduğunu belirten Vali Şentürk, şöyle konuştu:

"Mutluluğumuz için çocuklarımız çok değerli. Onlar için herşeyin en iyisini yapmak durumundayız. Koronavirüs nedeniyle maalesef mesafeli eğitime başladık. Devlet okulları da eğitimlerimizi yürüttüğümüz özel okullarımızda üzerlerine düşen yatırımları yapıyorlar.

Bilecik'imizde anaokullarında çocuklarımıza yeni ufuklar açacağını umut ediyorum. Eğitim kalite noktasında da bir mihenk taşı olacaktır. Çocuklarımızı daha kaliteli daha nitelikli yetiştirme noktasında temelin atıldığı anaokullarında güzel uygulamalarıyla örnek olacağını umut ediyorum. Eğitimin hiçbir kısmını tesadüfe bırakamayız, eksik kalan noktalarda da müdahalemizi yaparız. Çocuklar hepimizin, hiçbirinden vazgeçemeyiz. Vatana, millete sevdalı çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştireceğiz."

Yapılan duanın ardından Vali Şentürk, Milletvekili Yağcı, Belediye Başkanı Şahin ve beraberindekiler "Özel Çocuk Akademisi Anaokulu"nun açılışını gerçekleştirerek, çocuklarla yakından ilgilendi.

Yeni hastane heyecanı

Bilecik Devlet Hastanesi 06 Eylül 2020 tarihinde yeni binasında hizmete açılıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Vali Bilal Şentürk, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışı kapsamında son yıllarda sağlık yatırımlarına büyük önem verildiğini kaydederek, "Sağlık alanındaki en büyük yatırımlarından olan yüksek teknoloji özellikli Bilecik Devlet Hastanesi 06 Eylül 2020 pazar günü Bilecik halkının hizmetine sunulacak." dedi.

250 yatak kapasiteli Bilecik Devlet Hastanesi, 87 poliklinik, 11 ameliyathane, yeni doğan yatak sayısı 17 ve 27 yataklı yoğun bakım ünitesi ile hizmet vereceğini bildiren Vali Şentürk, "Toplam 69 bin 822 metrekare alana sahip olan Devlet Hastanemiz, 06 Eylül 2020 pazar günü hizmet vermeye başlayacak. Başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, Sağlık Bakan Yardımcımız Halil Eldemir'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hastanemiz vatandaşlarımızın istifadesine kolay sunulabilecek duruma geldi. Devletimizin sağlık alanında da en güzel hizmetlerini burada alabilecekleri bir ortam oluşmuş oldu." ifadelerini kullandı.