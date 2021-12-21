Son dakika haber... Bilezikleri için yaşlı komşusunu öldürdüğü iddia edilen kadına dava açıldı - Son Dakika

Bağcılar'da bileziklerini almak için komşu su olan yaşlı kadını boğarak ve yakarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "gece vakti konutta yağma"dan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Gözde Aytar (34) ile maktul Gülcemal Coşar'ın (71) komşu oldukları belirtilerek, Aytar'ın zaman zaman maktulün Bağcılar Güneşli Mahallesi'ndeki evine girip çıktığı belirtildi.

Sanığın, 25 Nisan'da maktulün kolunda bulunan bilezikleri yağmalamak maksadıyla evine girdiği aktarılan iddianamede, sanığın önce tülbentle boğmaya çalıştığı komşusunu, bileziklerini aldıktan sonra üzerine yanıcı madde dökerek yaktığı anlatıldı.

İddianamede, Coşar'ın olayın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edilerek, olaydan sonra yapılan çalışmalarda, yağmalanan bileziklerin poşet içinde dışarıda bir boşluk alanda bulunduğu aktarıldı.

Otopsi raporunda maktulün ölüm sebebinin vücutta yaygın yanık ve beraberinde gelişen komplikasyonlar olduğuna işaret edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen maktulün kızı Dilek Kurt, 25 Nisan'da saat 18.30 sıralarında annesinin kendisini aradığını, "Yaktılar beni kızım. Gözde yaktı polisi arayın" dediğini anlatarak, bunun üzerine kardeşi İbrahim Coşar'ı arayıp annesinin yanına gitmesini istediğini söyledi.

İbrahim Coşar da ablasının telefonu üzerine hemen annesinin evine gittiğini belirterek, kapıdan girince "yanıyorum" diye feryat eden annesiyle karşılaştığını anlattı.

Annesinin "Yaktılar beni" diye feryat ettiğini aktaran Coşar, "Kim yaktı' diye sorduğumda 'Gözde yaktı beni' dedi. Neden yaktığını sorunca bana kollarını gösterdi, 'Gözde bilezikleri aldı, beni tülbentle boğmaya çalıştı ve yaktı' dedi. Ambulans geldi, annemi hastaneye kaldırdık." ifadelerini kullandı.

Sanık Gözde Aytar ise iddianamede yer alan ifadesinde, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ve maktulle daha önce küçük bir husumetinin olduğunu öne sürdü.

İddianamede, sanık Gözde Aytar'ın, "yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle kasten öldürme"den ağırlaştırılmış müebbet ve "gece vakti konutta yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianamede, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.