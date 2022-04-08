Son dakika haber: Bilezikleri için yaşlı komşusunu öldürdüğü iddia edilen kadının yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Bilezikleri için yaşlı komşusunu öldürdüğü iddia edilen kadının yargılanmasına başlandı

08.04.2022 12:54
Son dakika haber: Bilezikleri için yaşlı komşusunu öldürdüğü iddia edilen kadının yargılanmasına başlandı

Son dakika haber... İstanbul Bağcılar'da bileziklerini almak için komşusu yaşlı kadını boğarak ve yakarak öldürdüğü iddia edilen sanığın "kasten öldürme" ve "gece vakti konutta yağma" suçlarından yargılanmasına başlandı.

İstanbul Bağcılar'da bileziklerini almak için komşu su yaşlı kadını boğarak ve yakarak öldürdüğü iddia edilen sanığın "kasten öldürme" ve "gece vakti konutta yağma" suçlarından yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Gözde Aytar ile maktul Gülcemal Coşar'ın ailesi katıldı. Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Savunmasını yapan sanık Aytar, suçlamaları reddederek, 2002'den beri olayın gerçekleştiği binada yaşadığını, maktulle hiçbir problemi olmadığını söyledi.

Olay günü ailesiyle evinde olduğunu ve ders çalıştığını anlatan sanık Aytar, bağırışlar duyunca kavga çıktığını düşünerek ailesiyle maktulün dairesinin bulunduğu kata gittiğini anlattı.

Daha sonra polislerin evine geldiğini belirten Aytar, "Polislere saat 15.00'de ekmek almaya gittiğimi sonra da eve geldiğimi söyledim. Bu suçu ben işlemedim. Haberlerde ve gazetelerde psikolojik sorunlarım olduğu söylendi ama ilaçlık bir şeyimin olmadığını söyledi doktorlar. Psikolojik bir sorunum yok, beraatımı isterim. Ben maktulü öldürmedim, altınlarını da almadım." ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı, dosyaya gelen belgelerde, sanığın olay yerinde parmak izinin çıkmadığını belirtti.

Maktul kızına, sanığın kendisini yaktığını söylemiş

Maktulün kızı Dilek Kurt, olay günü annesinin telefonla arayarak sanığın kendisini yaktığını söylediğini belirterek, sanıktan şikayetçi oldu.

Maktulün oğlu İbrahim Coşar da yandığını öğrenince evine gittiği annesini salonda yerde yatar vaziyette bulduğunu anlattı.

Bütün komşuların geldiğini, bir tek sanığın ailesinin orada olmadığını ifade eden Coşar, "Pencerelerini dahi açmadılar. 'Anne ne oldu sana.' diye sordum, 'Yaktılar beni.' dedi. 'Anne kim yaptı neden yaptılar sana bunu.' dedim. Yere yığılmıştım. 'Gözde yaptı.' deyince 'Gözde niye yapsın sana bunu.' diye sordum. Annem kollarını kaldırarak, bileziklerini aldığını ve tülbentle kendisini boğmaya çalıştığını söyledi." diye konuştu.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Gözde Aytar (34) ile maktul Gülcemal Coşar'ın (71) komşu oldukları, Aytar'ın zaman zaman maktulün Bağcılar Güneşli Mahallesi'ndeki evine girip çıktığı belirtiliyor.

Sanığın, 25 Nisan 2021'de maktulün kolundaki bilezikleri yağmalamak maksadıyla evine girdiği aktarılan iddianamede, sanığın önce tülbentle boğmaya çalıştığı komşusunu, bileziklerini aldıktan sonra üzerine yanıcı madde dökerek yaktığı anlatılıyor.

İddianamede, Coşar'ın olayın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edilerek, olaydan sonra yapılan çalışmalarda, yağmalanan bileziklerin poşet içinde dışarıda bir boşluk alanda bulunduğu kaydediliyor.

İddianamede, sanık Gözde Aytar'ın, "yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle kasten öldürme"den ağırlaştırılmış müebbet ve "gece vakti konutta yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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Bağcılar, Mahkeme, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bilezikleri için yaşlı komşusunu öldürdüğü iddia edilen kadının yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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