Korona virüs dolayısıyla sosyal etkinliklerini online olarak gerçekleştiren Adıyaman Belediyesinin hafta sonu düzenlediği bilgi yarışmasının kazananları belirlendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında pandemi süreci boyunca sosyal etkinliklerini online olarak sürdüren Adıyaman Belediyesinin bil-kazan bilgi yarışması takipçilerden yoğun ilgi gördü.

Adıyaman Belediyesine ait sosyal medya hesaplarını takip edip, bilgi yarışması canlı yayınını beğenip, kendi sayfasından paylaşan ve sorulan sorulara doğru yanıt veren 20 kişinin powerbank ile ödüllendirildiği yarışmaya 3 binden fazla yorum yapıldı. Belediye yetkilileri, sorulan dört soruya doğru yanıt veren 20 kişinin isimlerinin özel bir program ile belirlendiğini ve isimlerin belediyeye ait sosyal medya hesaplarından yayınlandığını dile getirdi.

Yetkililer ayrıca, #EvdeKalKazan hashtagı ile gerçekleştirilen ve takipçilerden yoğun ilgi gören bilgi yarışmasının önümüzdeki haftalarda da devam edeceğini belirtti. - ADIYAMAN