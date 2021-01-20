Son dakika haber... Bilim Kurulu Üyesi Kara: "Genel rahatlama 2022'de olabilir" - Son Dakika

Son dakika haber... Bilim Kurulu Üyesi Kara: "Genel rahatlama 2022'de olabilir"

20.01.2021 09:42
Son dakika haber... Bilim Kurulu Üyesi Kara:

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul'da Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen "Aktüel Bakış" programına konuk olan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Pandemi dönemi ve aşı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul'da Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen "Aktüel Bakış" programına konuk olan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Pandemi dönemi ve aşı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kara, okulların basamak basamak açılması gerektiğini belirterek, "Genel rahatlamamız ne zaman olur diyecek olursak, aşıyı ne kadar uygulayacağımıza, bizim aşıyı ne kadar kabul edeceğimize bağlı ama bu dönem herhalde 2021 yılının yaz aylalarında bir miktar olacaktır. 2022 yılında daha da rahat olabilir" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara Pendik'te bir programa katıldı. Pendik belediye Başkanı Ahmet Cin programdan önce ateş karaya plaket takdim etti.

Pandemi döneminden dolayı sosyal ve kültürel etkinliklerini dijital ortamda düzenleyen Pendik Belediyesi, vatandaşların evlerine misafir olmaya devam ediyor. Gündeme dair alanında uzman kişileri ağırlayan Pendik Belediyesinin bu haftaki konuğu koronavirüs salgınına karşı önemli bir yere sahip olan, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara oldu. Prof. Dr. Ateş Kara, Pendik Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak pandemi ve aşı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"KISITLAMALARIN SONA ERMESİ İÇİN EN BÜYÜK GÜÇ VE SİLAHIMIZ AŞI"

Korona virüse karşı ve kısıtlamaların sona ermesi için en büyük gücün aşı olduğu belirten Prof Dr. Ateş Kara, "Kısıtlamaların kaldırılmasını şöyle değerlendirmek gerekir. Kısıtlama öncesi çok yüksek vaka sayılarımız vardı. Kısıtlamalar ile birlikte vakalar çok azaldı ama hala dikkat edecek olursak, canımız yanıyor kayıplarımız var ve bu kayıplar bizim sevdiklerimiz, saydıklarımız büyüklerimiz, gençlerimiz, bu nedenle de kayıpların en aza inene kadar bir oranda kısıtlamalar devam edebilir. Kısıtlamalar, basamak, basamak kaldırılırsa rahatlama olacak mıdır? Evet ama şu anda bununla ilgili bu gün sona erer yada yarın sona erer yada bir kaç hafta sonra sona erer gibi bir şey söylemek mümkün değil. Korona virüsüne karşı en önemli gücümüz veya var olan en büyük silahımız aşı, çünkü aşı ciddi anlamda bize avantaj sağlayacak. Kayıplarımızı önlemede çok büyük fayda sağlayacak ama onunda yaygın uygulanmasıyla beraber, planlanan şekilde devam etmesiyle belki de kısıtlamaların erken sona ermesinde avantaj sağlayabilir" diye konuştu.

"OKULLAR İHTİYACA GÖRE BASAMAK BASAMAK AÇILMALI"

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara konuşmasının devamında, "Okulların ne zaman açılmasıyla ilgili Doktor Ateş Kara olacak cevap verebilirim. Birincisi okullarımızın açılmasını sağlamamız lazım. Okullarımızın açılmasını sağlamada hem birey olarak, hem veliler olarak, hem de topum olarak bazı görevlerimiz var. Bu dönemde maske ve mesafeye ne kadar dikkat edersek, vaka sayılarımız ne kadar aşağıya doğru inerse, o kadar okulların erken açılma ihtimali var. Okullar açılırken de, burada basamak basamak olması gerektiğini düşünüyorum. Önce en fazla okula gitmeyi veya en fazla bire bir eğitim almayı ihtiyaç duyan gruplar olmalı, ana sınıfı ve ilkokul 2'inci sınıfa kadar olabilir. Aynı şeyi Üniversitelerimiz içinde şöylemiz gerekiyor. Okullarımızın ve üniversitelerimizin açılması için toplum olarak hep birlikte maske ve mesafeye dikkat etmemiz lazım" şeklinde konuştu.

"ZORUNLU MASKE TAKMA KURALI GELECEK YAZ AYLARINDA BİRAZ DAHA ESNEYEBİLİR"

Korona virüsüne karşı korunmada maske takmanın gelecek yaza kadar daha esnek hale geleceğini belirten Prof. Dr. Ateş Kara, Maske takmanın hafiflemesi için birincisi vaka sayılarımız azaldı. İkincisi aşıların hızla uygulandığını görüyoruz. Eğer planlanan şekilde aşılarımız ulaşır ve planladığımız şekilde dağıtabilirsek belki maskeye olan ihtiyacımız bir miktar azalacaktır. Bizim bundan sonra ülke olarak, kendimizi iyi hissetmediğimiz ve enfeksiyon olduğunu düşündüğümüz zaman maske takar hale gelmemiz gerekir ki bu salgınlara bu yaygın enfeksiyonlara karşı önüne geçebilelim. Genel rahatlamamız ne zaman olur diyecek olursak, aşıyı ne kadar uygulayacağımıza, bizim aşıyı ne kadar kabul edeceğimize bağlı ama bu dönem her halde 2021 yılının yaz aylalarında bir miktar olacaktır. 2022 yılında daha da rahat olabilir" diye konuştu.

Aykut Zor - Cüneyt Sevindik/iha

Koronavirüs, Ateş Kara, Aktüel, Pendik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bilim Kurulu Üyesi Kara: 'Genel rahatlama 2022'de olabilir' - Son Dakika


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