Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Propolis ve diğer arı ürünleri bağışıklığı doğal yollarla desteklemek için çok önemli ürünler. Ülkemiz arıcılık açısından ciddi bir potansiyele sahip. Yerli arı ürünlerinin üretimi desteklenmeli ve artırılmalı." ifadelerini kullandı.

BEE'O UP Propolis açıklamasına göre, BEE'O UP Propolisin Bursa'daki Sözleşmeli Arı Sütü Üretim Çiftliği'ndeki Arıcılık ve Arı Ürünleri Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Prof. Dr. Kara burada yaptığı sunumda, çocuk sağlığında ve beslenmesinde arı ürünlerinin yeri ve öneminden bahsetti.

Ham bal, propolis, arı sütü, arı ekmeği ve polen gibi arı ürünlerinin çocukluk çağından itibaren tüketiminin büyük önem taşıdığını aktaran Kara, şunları kaydetti:

"Propolis 20 milyon yıldır doğada var olan ve insanlar tarafından da kullanılan doğal bir ürün. Propolis ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalarda, propolisin hem tarihte hem de halen günümüzde, antiviral, antibakteriyel, antioksidan, antifungal ve antienflamatuvar özellikleri ile ön plana çıktığını görüyoruz. Propolis ve diğer arı ürünleri bağışıklığı doğal yollarla desteklemek için çok önemli ürünler. Ülkemiz arıcılık açısından ciddi bir potansiyele sahip. Yerli arı ürünlerinin üretimi desteklenmeli ve artırılmalı."

Kara, 2007 yılında American Medical Association tarafından yayınlanan bir çalışmada, üst solunum yolları enfeksiyonu geçiren çocuklarda ham bal kullanımının etkili olduğu bilgisini vererek, şunları aktardı:

"Çalışmaya, 2-18 yaşları arasındaki 131 üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocuk katılmış ve katılımcılar 4 gruba ayrılmıştır. Birinci gruba öksürük ilacı (dextromethorphan), ikinci gruba bal aromalı şurup, üçüncü gruba ise sadece ham bal verilmiştir. Dördüncü grup ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda, ham bal tüketen grubun öksürük semptomları ve hastalık gün sayısındaki iyileşmenin diğer gruplara kıyasla daha hızlı olduğu tespit edilmiştir. Araştırmacılar; ham balın öksürük semptomlarını iyileştirmede etkili olduğunu belirtmişlerdir. Bal antioksidan etkisinin yanı sıra yüksek antimikrobiyal özellik gösterir. Fakat unutmamalıyız ki; bu faydaları sağlayabilmesi balın, pastörize ve filtre edilmemiş, kovandan alındığı hali ile besin değeri korunmuş ham bal olması çok önemlidir."

"Anadolu propolisi piyasadaki diğer ürünlere göre 3 kat daha fazla etken maddeye sahip"

Etkinlikte ayrıca BEE'O UP Propolis Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, "Arı Ürünlerinin Beslenme Açısından Önemi" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Tanuğur Samancı, sunumunda propolis ve diğer arı ürünlerinin beslenmedeki yeri ile Anadolu propolisinin muadillerinden farkına değindi.

Tanuğur Samancı şunları kaydetti:

"Propolis, arıların, bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı tamamen doğal bir arı ürünüdür. İçerisindeki fenolik ve flavonoid bileşenlerle nardan 80 kat daha güçlü bir antioksidan aktiviteye sahiptir. Özellikle, endemik bitki örtüsü çeşitliliği diğer coğrafyalardan 3 kat daha zengin olan Anadolu coğrafyasından elde edilmiş propolisin, diğer ülkelere kıyasla antioksidan kapasitesi ve biyolojik aktivitesi de 5 kat daha fazladır. Bu nedenle de arı ürünlerimiz ve propolisimiz, diğer coğrafyalara kıyasla çok daha yüksek kaliteye sahiptir. Bunu İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yapmış olduğumuz bir çalışma ile de kanıtlamış bulunmaktayız. 19 ülkeden aldığımız 126 propolis örneğinin fenolik profilini ve antioksidan aktivitesini inceledik ve Anadolu propolisi özütü ile karşılaştırdık. Neticede Anadolu propolisinin piyasadaki diğer ürünlere göre en az 3 kat daha fazla etken maddeye yani fenolik ve flavonoid içeriğine sahip olduğunu gördük.

Aynı zamanda, piyasadaki diğer ürünlerin, etiketinde beyan edilen miktarda propolis içermediğini de tespit etmiş olduk. Ürünlerin birçoğu da katkı maddesi içerdiği halde, bu maddelerin etikette belirtilmediğini gördük. Tüketici propolis alırken çok dikkatli olmalı, piyasada çok fazla sahte ürün mevcut. Acilen propolis ile ilgili kodeks ve standart çalışmalarının tamamlanması gerekiyor."

Bağışıklık sistemi güçlendirilmeli çağrısı

Etkinlik, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Güldane Koturoğlu'nun sunumu ile devam etti.

Koturoğlu, soğuk algınlığı, üst solunum yolu enfeksiyonu ve öksürük gibi çocuk rahatsızlıklarının tedavi yöntemlerine değindi.

Zorunlu olmadıkça antibiyotik ya da kombine semptomatik ilaçları önermediğini belirten Koturoğlu, öncelikle, vücudun bağışıklık sisteminin doğal beslenme ile desteklenerek bu tarz rahatsızlıkları yenmesine yardımcı olunması gerektiğini kaydetti.

Arı Sütü Üretim Çiftliği gezildi

BEE'O UP kurucularından Ziraat Yüksek Mühendisi Arıcılık Uzmanı Taylan Samancı, kovanda polen ve arı su¨tu¨ hasadının nasıl yapıldıgˆını, propolisin nasıl toplandıgˆını anlattı ve gerçekleştirdikleri arı sütü üretim projesinden bahsetti.

Etkinlikte, BEE'O Propolis'in Bursa'daki Sözleşmeli Arı Sütü Üretim Çiftliği de ziyaret edildi.