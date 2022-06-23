Son dakika haber | Bilirkişinin müşteri bilgisi dışında çekilen paradan bankayı sorumlu tuttuğu davada emsal karar - Son Dakika
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Son dakika haber | Bilirkişinin müşteri bilgisi dışında çekilen paradan bankayı sorumlu tuttuğu davada emsal karar

23.06.2022 11:09
Son dakika haber | Bilirkişinin müşteri bilgisi dışında çekilen paradan bankayı sorumlu tuttuğu davada emsal karar

Son dakika haberler... İZMİR'de iç mimar ve turizm firması sahibi Zekeriya Bozkurt (23), bilgisi dışında 2 ayrı hesabından başka hesaplara para transferi yapıldığı gerekçesiyle başlattığı hukuk mücadelesini kazandı.

İZMİR'de iç mimar ve turizm firması sahibi Zekeriya Bozkurt (23), bilgisi dışında 2 ayrı hesabından başka hesaplara para transferi yapıldığı gerekçesiyle başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Davayı kısmen kabul eden mahkeme, 163 bin 480 TL'nin 148 bin 480'inin yasal faizleriyle Bozkurt'a verilmesine karar verdi. Avukat Nazlı Demir, "Bu, emsal niteliği taşıyan bir karardır. Birçok dolandırıcılık mağduruna umut ışığı olmuştur" dedi.

?Zekeriya Bozkurt'u geçen yıl 18 Şubat günü saat 00.30 sıralarında arayan bankanın çağrı merkezi görevlisi, hesabından para çekildiğini ve bilgisinin olup olmadığını sordu. Ancak görüşme, hat kesildiği için tamamlanamadı. Bozkurt, hemen mobil bankacılık sisteminden hesabını kontrol etti. Bozkurt, 2 ayrı hesabından rızası olmadan peyderpey toplam 163 bin 480 TL çekildiğini fark etti. 1 saat sonra polis merkezine giden Bozkurt, bilgisi olmadan havalenin yapıldığı hesapların sahipleri S.Y. ve M.E.A.'dan şikayetçi oldu. Zekeriya Bozkurt, konuyu ayrıca avukatı Nazlı Demir aracılığıyla bankanın kusuru olduğu gerekçesiyle mahkemeye taşıdı. Demir'in başvurusuyla İzmir 2'nci Tüketici Mahkemesi'nde dava açıldı.

BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEDİMahkeme, olayı bilirkişi heyetinin incelemesini istedi. 2 hafta önce ise inceleme tamamlandı. Heyet raporunda, "Davacının bankacılık ve kişisel bilgilerinin üçüncü kişilerin eline geçmesi sonucu davalının bankacılık sistemine (çağrı merkezi/telefon ya da internet bankacılığı) tek kullanımlık SMS şifre gönderilmeden giriş yapılmasıyla önce küçük miktarlı para transferlerinin gerçekleştirilmesi, daha sonra mobil bankacılık sisteminin yüklenmesi sonrası yüksek miktarlı para transferinin davalı bankanın yeterli risk-teyit mekanizmalarına ait doğrulamaları gerçekleştirememesi sonucu meydana geldiği kanaati oluşmuştur" denildi.Rapor sonrası mahkeme, açılan davanın kısmen kabulüyle toplam paradan 148 bin 480 TL'nin yasal faiziyle Bozkurt'a verilmesine hükmetti.

Avukat Nazlı Demir, dava sürecinde dosyaya eklenen bilirkişi raporunun, müvekkilinin mağduriyet yaşadığı 163 bin 480 TL'nin 148 bin 480'inin bankanın kusuru nedeniyle sanıkların eline geçtiğini ortaya koyduğunu belirterek, "Bu, emsal niteliği taşıyan bir karardır. Birçok dolandırıcılık mağduruna umut ışığı olmuştur. Eğer ki sizlerde benzer şekilde mağdur olduysanız; tüketici mahkemesine gidebilirsiniz" dedi.


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Kaynak: DHA

Bozkurt, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bilirkişinin müşteri bilgisi dışında çekilen paradan bankayı sorumlu tuttuğu davada emsal karar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Bilirkişinin müşteri bilgisi dışında çekilen paradan bankayı sorumlu tuttuğu davada emsal karar - Son Dakika
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