Son dakika haber: Binali Yıldırım, Şanlıurfa'da fıstık hasadına katıldı - Son Dakika

Son dakika haber: Binali Yıldırım, Şanlıurfa'da fıstık hasadına katıldı

Son dakika gündem haberine göre AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Başbakan Binali Yıldırım, Şanlıurfa'da fıstık hasadına katıldı.

Son dakika haber: Binali Yıldırım, Şanlıurfa'da fıstık hasadına katıldı, System.String[]

AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Başbakan Binali Yıldırım, Şanlıurfa'da fıstık hasadına katıldı. Eşiyle koronavirüse yakalandığını ve iyileştiklerini hatırlatan Yıldırım, Kural belli. Henüz aşı yok. Maske, mesafe, temizlik dedi. Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Karaköprü Belediyesi tarafından düzenlenen fıstık hasadına katılmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. GAP Havaalanı'nda Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, milletvekilleri ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Yıldırım çifti, fıstık hasadının yapıldığı Külaplı Mahallesi'ne geçti. Burada yoğun ilgiyle karşılanan Yıldırım, daha sonra bölge halkı ve protokol üyeleriyle birlikte fıstık topladı.Mahalleliye 'akrabalarım' diyen Binali Yıldırım, Baydilli aşiretinin değerli hemşehrilerim, akrabalarım bugün sizlerle birlikte olmanın gururunu, memnuniyetini yaşıyorum. Buraya fıstık hasadı için söz vermiştik. Sembolik olarak bu hasadı başlatmış olacağız. Valimizden aldığım bilgilere göre bu sene hasılat oldukça iyi. Neredeyse Türkiye'deki fıstık üretiminin yarısı tek başına Şanlıurfa'da yapılıyor. Ama fıstık başka bir ilimizin ismiyle de anılıyor. Varsın anılsın ama yarısının üretiminin yapıldığı Şanlıurfa'da fıstığa 'Urfa fıstığı' demek daha da güzel oluyor. Bu kırmızı fıstık bol ve bereketli, bu ürünün hasadının hayırlı olmasını diliyorum dedi.'KORONAVİRÜS KASIP KAVURUYOR'Eşiyle birlikte koronavirüse yakalandığını ve tedavi olduklarını hatırlatarak, herkesi kurallara dikkatle uymaya davet eden Yıldırım, şöyle devam ettiMalum ülkemizde bir salgın var. Bir illet var. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyayı bu koronavirüs kasıp kavuruyor. Bu bakımdan biz de bundan nasibimizi aldık. Rabb'im bütün milletimizi, insanlığımızı bu beladan korusun. Hasta olanlara Rabb'im acil şifalar versin. Kural belli. Henüz aşı yok. 'Maske, mesafe, temizlik tamam mı' diye ifade ediyoruz. Ne iş yaparsak yapalım, nerede olursak olalım, bu kurala dikkat edeceğiz. Bunun nereden bulaştığı, kimleri etkilediği, ne kadar yayıldığı, buna ait elimizde bir veri yok. Tek yapmamız gereken, tedbiri elden bırakmamak. Özellikle bütün vatandaşlarımdan, Şanlıurfa'daki değerli kardeşlerimden ricam; tedbiri elden bırakmayalım.?'TERÖR ARTIK SORUN OLARAK KARŞIMIZDA DEĞİL'

Türkiye'nin yaptığı çalışmalar sonucu terörün artık sorun olarak karşılarında bulunmadığını da dile getiren Yıldırım, 'Şanlıurfa'ya sınır komşusu olan Suriye'de yaşanan karışıklığa rağmen vakitlice aldığımız tedbirle terör artık sorun olarak karşımızda değil. Ayrıca Suriye'deki iç karışıklıktan yurtlarını, evlerini terk etmek zorunda kalan yarım milyona yakın Suriyeliye de Şanlıurfa'mız bağrını açtı. Onlara aş, ekmek sağladı. Bu anlamda yine siz, size yakışanı yaptınız. Esasen milletimiz geleneğinde, geçmişinde hep fakire, ihtiyaç sahibine, yerinden, yurdundan olmuşlara kucak açmıştır. Ayrımcılık yapmamıştır. Bugün batı ülkeleri maalesef göçmenleri daha kapılarına gelmeden ölüme terk ediyor. Bu anlamda ülkemiz insanlık dersi veriyor. Biz inancımızdan, geçmişimizden aldığımız değerlerle 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla çalışmalarımızı bundan böyle de sürdürmeye devam edeceğiz diye konuştu.


Binali Yıldırım, Şanlıurfa, AK Parti, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 17:21 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Binali Yıldırım, Şanlıurfa'da fıstık hasadına katıldı - Son Dakika

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